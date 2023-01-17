過年長假避熬夜追劇打手遊 醫師：預防青光眼上身

農曆春節長達10天，大人、小孩難得放長假，常見宅在家追劇、打電玩、玩手遊，長時間、近距離接觸3C產品，造成眼睛很大負擔，聯新國際醫院眼科主任張文瑞今天表示，過年期間勿過度使用3C產品，避免熬夜追劇或打牌，造成青光眼控制較差、隔天眼壓可能升高，小朋友預防和控制近視。

張文瑞根據綜合臨床經驗和數據顯示，小朋友春節放寒假期間，沒有課業壓力，使用3C的機會大增，甚至比上學期間的時間更長，加上近距離使用眼睛 ，容易導致近視度數飆升，民眾千萬不要抱持「年假讓小孩放鬆一下沒關係」心態因小失大。

大人過年長假放鬆心情，更有長時間追劇時間，最直接影響導致乾眼症等眼表面疾病，張文瑞醫師說，一般人每5至8秒鐘會眨眼濕潤角膜，專注遊戲或深怕錯過影劇精彩片段，眼睛眨眼頻率變少，常會10幾秒或受不了時眨一下眼睛，淚液分泌更少，加上熬夜追劇或打牌，對青光眼的控制比較差，隔天的眼壓可能會升高。

東方女性、身材相對嬌小者，有較高機率得到隅角（等於是眼睛排水乳）閉鎖性青光眼，在瞳孔比較大時候誘發，常在深夜發作，痛到半夜掛急診，晚上該睡覺的時候沒有睡，易誘發這類急性青光眼。

若春節作息不正常、大魚大肉飲食，常會誘發針眼（麥粒腫），針眼是瞼板腺阻塞發炎感染，初期可以熱敷緩解，如果疼痛紅腫持續擴大，需就醫塗以藥膏或口服藥物治療，較嚴重可能要門診手術處理。

春節大掃除時，灰塵密度太高，容易引發急性過敏性結膜炎，眼白結膜鼓起易急性水腫，有點像金魚眼，多數病患被嚇到掛急診，此症對視力沒什麼損害，萬一發生，可以先冰敷或使用醫師開立抗過敏眼藥水，通常半天到一天就會減緩症狀，若清潔液體噴到眼睛，立刻大量沖水再送醫治療。

張文瑞表示，近視及乾眼症等眼部問題，重點在養成良好的生活習慣，不要勿為平日補充葉黃素，就可大量使用3C產品追劇、打手遊，呼籲養成正確使用眼睛習慣，才是保眼上上策。 聯新國際醫院眼科主任張文瑞呼籲過年避免熬夜追劇、打手遊，預防急性隅角閉鎖性青光眼。圖／聯新國際醫院提供

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