全台45空維區成效顯著 台北港空維區3月擴至林口

全國19個縣市已畫設45個空氣品質維護區（空維區），禁止或限制高汙染車輛進入，環保署表示，空維區對改善空品有顯著效益，未來優先規畫空維區將以學校、醫院等敏弱族群密集處設置，空維區管制成效會列入各縣市政府考核，考績不佳者空汙補助將減少；除上述畫設區域，目前還有3至4個空維區準備核定，另各縣市包含太魯閣等多處也準備畫設為空維區，而台北港空維區下月則擴大監測。

環保署於2020年8月28日核定台北港為全國第一處空維區後，截至去年底已核定5處港口、7處轉運站、2處機場、5處中小學與醫院、16處風景區及10處其他區域，環保署空品處長蔡孟裕表示，還有3至4個空維區準備核定，另有多處如太魯閣、花蓮部分國小也準備畫設空維區。

蔡孟裕指出，畫設空維區後，包含台北港PM2.5濃度改善4.6％，一至二期柴油車已減少約60％；北市3處轉運站（台北、市府、南港）PM2.5濃度改善約20.4％，柴油車自主管理標章取得率由75％升至99％；桃園機場PM2.5濃度改善約22.1％，一至二期大型柴油車進入區域占比由30％將至6.5％。

雲林公誠國小CO濃度改善約26.3％，機車未定檢率由14.2％降至7.7％，區域民眾整體滿意度達88％；風景區如高雄壽山動物園、駁二、澄清湖等，畫設車牌辨識後，柴油車符合管制規定比率由36％升至90％，累計告發96件。

針對各空維區規定管制不同，如進入港口柴油車需通過一至二期檢驗，轉運站則規定需取得自主管理標章，蔡孟裕表示，自主管理標章較為嚴格，取得後等於通過一至二期檢驗，檢驗通過或取得標章車輛就算在其他區域行駛，排放的空汙也較少。

蔡孟裕表示，實施初期重點放在港口、轉運站及風起區，近年重心轉向學校、醫院等敏弱族群密集處規畫；空維區有列入各縣市政府考核中，考績不佳者，空汙費補助比率將減少。

針對台北港空維區管制情況，新北市政府表示，近2年已在港區稽查600輛柴油車，附近區域也會不定期派員擴大監測，為管制台北港附近空品，規畫台北港空維區延伸至林口，目前已送審核，預計3月初擴大區域，並規定全期別（一至六期）柴油車都要檢驗通過。

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