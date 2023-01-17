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臺大碩士在職學位學程 茁壯專業能力 管理、法律、醫藥、生技 跨域重構整合 PMBA、PMLBA、PMBM碩士學位班招生中

文／ 臺大進修推廣學院

圖／臺大進修推廣學院
圖／臺大進修推廣學院

企業人才的需求從單一技能轉變為專業多工，職涯發展想有更進一步的突破，您是否想要增值跨領域的知能與歷練？國立臺灣大學開辦的跨領域碩士在職學位學程將於112年2月17日至3月9日全面受理報名，請有意報考者務必把握機會！112年2月19日在台北舉辦課程招生說明會，歡迎各界踴躍報名參加，有關本課程之相關訊息歡迎上網【臺大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 查詢。

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」後，續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」，106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班，旨在提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理專才，並協助企業培養具備經營管理全方位人才，提升企業與產業價值，協助產學界整體發展與國家整體競爭力。

臺大進修推廣學院指出，PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向，聘請臺大管理學院的專業師資授課，協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA（Professional Master's Program of Law in Business Administration）則結合管理與法律兩項專業，由臺大管理學院與法律學院師資授課，藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業，由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課，培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者，即可畢業並授予臺大碩士學位。想了解更多，請點選 https://bit.ly/3Wf0qTn 或電洽02-23620502。

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