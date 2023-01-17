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騎檔車、負重跑！森林護管員甄試放榜 錄取者「最年輕年僅22歲」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
森林護管員負重20公斤跑走1500公尺測驗。圖／林務局提供
森林護管員負重20公斤跑走1500公尺測驗。圖／林務局提供

農委會林務局森林護管員甄試上周末完成，並於16日放榜，錄取者將自1月底成為守護台灣森林的生力軍。

林務局表示，這次招考從到考164人中錄取24人，錄取率14.63％；而錄取的24位新進人員，平均年齡僅29.8歲，為歷年最低，其中最年長的51歲，最年輕的22歲，25歲以下者有9人，約占錄取人員1/3；學歷分布，大學以上者有22人，占總錄取人數91.67％；具原住民身份者5人，占總錄取人數20.83％；女性錄取人數則為6人，占25％；顯示森林護管員組成的年輕化與多元性。

林務局說，甄試是由該局統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺林管處設置甄試委員會規劃辦理。甄試分為實地測驗、筆試與口試，1月14日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔普通重型機車及1500公尺負重跑走；通過者，才能取得參加次日筆試與口試的資格。

林務局表示，配合森林護管員執行勤務體力與耐力需求，今年護管員甄試的術科測驗「負重跑走」調整測驗的距離與時間，自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺」調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺」，難度雖大為提高，但到考的164人中，仍有141人通過測驗，占85.98％，可見大部分考生的體力與耐力均符合森林護管業務需求。

林務局說，行政院於109年7月核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪提高為3萬1130元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達4萬6695元；服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加1030元至8240元不等；另如執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費。

林務局表示，為使新進護管員儘快熟悉工作內容，林務局已規劃一個月的專業與實務訓練，協助新進同仁逐步熟悉森林護管工作，而現任護管員也將每年參加「職能基準訓練計畫」，不斷充實強化本職學能，並搭配晉級升等制度，打造護管員完整的職涯規劃。由於早期護管員逐漸面臨屆齡退休，林務局預估未來每年都會辦理招考，歡迎興趣的民眾及早準備，投身森林保育的行列，甄試歷年考古題歡迎至林務局全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment）下載參閱。

行政院 放榜

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