已流入市面...抗凝血藥「脈化寧錠」遭查不符製程 下架一批9.4萬顆
抗凝血藥「脈化寧錠」被衛福部食藥署稽查時發現，將產品打碎重製，不符原定製程規範，要求回收一批，共9.4萬顆。但這些藥物都已全部流入市面，實際回收數量要等廠商報告。
恆振企業有限公司生產的成藥「脈化寧錠1毫克」，主成分為WARFARIN SODIUM CLATHRATE，主要用於預防或治療靜脈栓塞症、肺栓塞，以及預防或治療因心房纖維顫動或更換心臟瓣膜引起的血栓性栓塞症。
食藥署品質監管組科長傅淑卿表示，這是去年11月查廠時發現廠商沒有依原定製程製劑，因此回收查到的這批藥（批號：026110）。至於其他批產品是否也有相同問題，則交由廠商再自行檢視、誠實告知。
傅淑卿說，根據110年健保用量，這款藥品在同成分、同劑型中僅占6%，不算多，應無缺藥疑慮。民眾如對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，切勿自行任意停藥。食藥署將請廠商在3月6日完成回收並提出報告。
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