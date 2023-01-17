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加強查緝大陸走私螺螄粉 海關：2年內抓到791件、8400公斤

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼。圖／本報資料照片
中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼。圖／本報資料照片

媒體報導，中國大陸進口螺螄粉包裝涉有統戰文字。財政部關務署今（17）日表示，過去2年共查獲自大陸走私的螺螄粉791件、8400公斤，都已依規沒入、處以罰鍰，各關區會持續運用X光檢查儀等工具加強查緝。

台灣基進召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，發現中國製螺螄粉除了被大量販售外，包裝上還印有統戰字眼。對於禁止螺螄粉，是否是因為包裝上有統戰標語？經濟部長王美花指出，這些貨品本身就是走私品或虛報商品，所以都要處理掉。

關務署表示，對於大陸進口螺獅粉有統戰字眼，基隆關已於昨（16）日下午配合經濟部貿易局會同衛生福利部食藥署及地方衛生單位等機關，依貿易法規定至新北市某廠商進行檢查。

關務署表示，若廠商無法就其存儲貨物提出合法進口資料，海關將依海關緝私條例相關規定裁處，並移送貿易局依台灣地區與大陸地區人民關係條例裁處停權或廢止廠商登記資格；如涉違反食品安全衛生管理法，可由地方衛生單位處以暫停販售等裁罰。

關務署統計，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，屬未開放進口貨品。海關2021年查獲走私螺螄粉280件4095公斤，2022年查獲511件4305公斤，合計2年查獲791件、8400公斤，均已依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰，針對昨日檢查結果，相關機關將溯源查緝，依法辦理。

關務署強調，各關將持續運用風險管理及X光檢查儀等查緝工具，攔截未開放進口之中國大陸農產品及食品，並與相關機關執行市面查緝，以維護民眾春節假期健康安全。

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