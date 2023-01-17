中橫關原災害段 春節連假上午7點至下午5點放行

台8線中橫公路關原段嚴重坍方，因下雨、地震等影響，已施工整修8、9個月，每天放行4次。因應春節連假，公路總局於1月20日至29日，上午7點至下午5點開放通行，並採單向輪流放行措施，下午5點後禁止通行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，中橫公路117.4公里關原段，屬大規模坍方災害搶修路段，因搶修施工需要，目前管制台8線114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段交通，並採每天7點至8點放行、10點放行1次、12點至下午1點及3點放行1次，共4時段供人車通行。

太魯閣工務段指出，考量春節連假疏運交通需求，於1月20日至29日期間，上午7點至下午5點開放通行，因災害路段路幅狹窄、難以會車，將採單向管制輪流放行，下午5點後道路封閉，連假結束後自1月30日起恢復原4時段放行。

工務段提醒，因邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊為維護人車通行安全，每當放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人行經此路段時請務必耐心配合，小心駕駛依序通過。另災害路段如遇天候狀況不佳，如強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。 中橫公路台8線關原災害搶修路段，春節連假調整放行時段，每天上午7點至下午5點開放通行。圖／公路總局提供

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