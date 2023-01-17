快訊

國發會主委曝發6千元現金時程 「三種領取方式」曝光

最新民調出爐！侯友宜或郭台銘選總統 支持度皆領先賴清德、柯文哲

中橫關原災害段 春節連假上午7點至下午5點放行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中橫公路台8線關原災害搶修路段，春節連假調整放行時段，每天上午7點至下午5點開放通行，採單向管制輪流放行，5點後封閉。圖／公路總局提供
中橫公路台8線關原災害搶修路段，春節連假調整放行時段，每天上午7點至下午5點開放通行，採單向管制輪流放行，5點後封閉。圖／公路總局提供

台8線中橫公路關原段嚴重坍方，因下雨、地震等影響，已施工整修8、9個月，每天放行4次。因應春節連假，公路總局於1月20日至29日，上午7點至下午5點開放通行，並採單向輪流放行措施，下午5點後禁止通行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，中橫公路117.4公里關原段，屬大規模坍方災害搶修路段，因搶修施工需要，目前管制台8線114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段交通，並採每天7點至8點放行、10點放行1次、12點至下午1點及3點放行1次，共4時段供人車通行。

太魯閣工務段指出，考量春節連假疏運交通需求，於1月20日至29日期間，上午7點至下午5點開放通行，因災害路段路幅狹窄、難以會車，將採單向管制輪流放行，下午5點後道路封閉，連假結束後自1月30日起恢復原4時段放行。

工務段提醒，因邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊為維護人車通行安全，每當放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人行經此路段時請務必耐心配合，小心駕駛依序通過。另災害路段如遇天候狀況不佳，如強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

中橫公路台8線關原災害搶修路段，春節連假調整放行時段，每天上午7點至下午5點開放通行。圖／公路總局提供
中橫公路台8線關原災害搶修路段，春節連假調整放行時段，每天上午7點至下午5點開放通行。圖／公路總局提供

中橫公路 連假 團隊

延伸閱讀

煙波花蓮太魯閣山闊館全新開幕！即日起開搶親睹山海美景

影／蘇花明天搶通有望 「蜘蛛人」出動畫面曝光 加速刷坡

蘇花公路阻斷搶通最新進度曝 民眾如需船運接駁要到這

春節蘇花路廊小年夜湧車潮 北上南下最大車流在這兩天

相關新聞

已流入市面...抗凝血藥「脈化寧錠」遭查不符製程 下架一批9.4萬顆

抗凝血藥「脈化寧錠」被衛福部食藥署稽查時發現，將產品打碎重製，不符原定製程規範，要求回收一批，共9.4萬顆。但這些藥物都...

加強查緝大陸走私螺螄粉 海關：2年內抓到791件、8400公斤

媒體報導，中國大陸進口螺螄粉包裝涉有統戰文字。財政部關務署今（17）日表示，過去2年共查獲自大陸走私的螺螄粉791件、8...

春節桃機單日9.4萬人次高峰在這天 1月累計近200萬人次

農曆新年將至，桃園國際機場14日旅客運量創解封後新高，全天出入境旅客達7萬多人次。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，...

騎檔車、負重跑！森林護管員甄試放榜 錄取者「最年輕年僅22歲」

農委會林務局森林護管員甄試上周末完成，並於16日放榜，錄取者將自1月底成為守護台灣森林的生力軍。

春節遊日必備「Visit Japan Web」快速通關 3張圖讓你秒甩機場人潮

新春10天連假，不少家庭選擇赴日旅遊享受疫情解封的自由，不過出國最怕的就是「入境卡關」，畢竟人生地不熟，語言也不通，一旦出狀況只好「頭殼抱著燒」。到底入境日本機場該注意哪些事項、旅客必填的「Visit Japan Web」是什麼、入境卡要填紙本還是線上、打過哪些疫苗可以直接入境……《聯合新聞網》統統來解答！

春節連假前要拿到新護照 最後申請日為18日

春節寒假搶辦護照人潮多，領務局副局長陳尚友今天說，因20日到29日放假，民眾若要在這段時間出國，領務局雖開放到19日下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。