台中榮總溫馨改造緩和病房 今重新開幕
台中榮總為提供溫馨的照護環境，改造緩和療護病房，重新鋪設綠意盎然的魚池，並放置病患家屬作品等，今天重新開幕。台中榮總院長陳適安說，感謝社會大眾的支持與捐贈，讓安寧療護傳愛種子持續傳遞。
台中榮總緩和療護病房位於第二醫療大樓11樓，自2003年啟用至今近20年，為提供病人及家屬更舒適優質的照護環境，整修緩和療護病房，今天上午10時舉辦開幕儀式，邀陳適安、惠康基金會代表、宗教團體代表及病人家屬，一同為病人祈福。
陳適安說明，病房空間改造象徵院方提供優質服務的一環，相信在教學、研究以及醫療專業進步下，未來照顧服務精益求精，並落實全人照顧。
台中榮總家庭醫學部主任許碧珊說，台中榮總的緩和療護病房是安寧專科醫師及護理師訓練認證中心，提供末期病人生理、心理、社會及靈性的全人照護。緩和療護病房改造以明亮、寬敞、安靜、溫暖、生命為設計主軸，魚池重新鋪設並搭配綠意盎然生氣蓬勃的植栽，為病房添活力；病人與家屬在藝術治療師的引導下創作，持續擴散溫暖的力量。
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