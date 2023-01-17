快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

嘉基、成大醫4單位聯手 發現「抑制新冠病毒複製」方式

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院泌尿科醫師沈正煌（右）組成團隊，研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖／嘉基醫院提供
嘉義基督教醫院泌尿科醫師沈正煌（右）組成團隊，研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖／嘉基醫院提供

嘉義基督教醫院、成大醫學院、高雄醫大學、中正大學共同研究，證實核苷酸干擾（RNA interference, RNAi）可抑制新冠病毒複製，利用此方法得到的效果顯著，團隊將結果經發表獲國際SCI期刊「Viruses」登載，盼未來可用於新冠病毒感染呼吸道的預防、治療，造福人類。

由嘉基泌尿科醫師沈正煌教授組成的團隊，成員包含嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤、成醫病理部病毒組長蔡慧頻、病毒組醫檢師葉峻昇，及高雄醫學大學醫學系微免學科副教授李英瑞、中正大學生物醫學科學系教授陳永恩，成大並提供BSL-3實驗室核心設施。

沈正煌說，研究起因是腎臟移植的患者需服用抗排斥藥物，進而造成免疫力下降時，潛伏於體內的多瘤性病毒被活化而繁殖，直接破壞移植腎，有些人就再走入透析的路程，目前雖有少許藥物可用但效果不佳，因此就利用小髮夾RNA去抑制BK病毒的繁殖，在細胞實驗中看到很好的效果，也成功讓肺腺癌、膀胱癌等，在細胞及動物實驗都明顯可見抑制腫瘤細胞成長，當新冠病毒出現時，便想到或許也可用此方法。

沈正煌表示，核苷酸是組成DNA與RNA的基本結構單位，團隊利用小片段核苷酸干擾的技術，製作兩個可以干擾新冠病毒(SARS-Cov-2)複製的小髮夾RNA（核糖核酸），置入適合新冠病毒生存的非洲綠猴細胞中，24小時後並給予新冠病毒感染，發現這兩個小髮夾RNA，可以成功干擾新冠病毒複製，並達到極佳的抑制效果。

團隊認為，由於小髮夾RNA的製備簡單，並且可以依照目前流行的病毒基因序列立即改變設計，因此，更加適合應用在對付類似新冠病毒這種突變率高的病毒；未來可以透過混和數種小髮夾RNA，類似雞尾酒方式，來對抗各式各樣的新冠病毒突變株，且可在劑型上作調整，例如鼻噴劑，團隊也正在積極測試類似機轉的藥物，以及中草藥，期許能提供預防或治療的方法。

嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供
嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供
嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供
嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

成大機械系名譽教授王廷山1月11日辭世 享耆壽95歲

成大中文退休教授于維杰93耆壽去世 捐200萬造福學子

影／隱藏在成大校園裡這處國定古蹟 今天修復落成

企業最愛公立大學畢業生出爐 台大、成大、台科大

相關新聞

疫情高峰過 本土+1萬9658例 下降19.8%

新冠肺炎第三波疫情高峰已過，國內今天新增1萬9658例本土個案，較上周二減少4845例，下降19.8%。另新增312例境...

中國入境陽性率創新低 羅一鈞：等入境高峰過去再檢討

指揮中心公布1月15日中國大陸入境旅客採檢情形，陽性率7.9％，再創新低。不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，還是要...

嘉基、成大醫4單位聯手 發現「抑制新冠病毒複製」方式

嘉義基督教醫院、成大醫學院、高雄醫大學、中正大學共同研究，證實核苷酸干擾（RNA interference, RNAi）...

指揮中心研判疫情趨緩 春節後擬室內免戴口罩

國內新冠肺炎第三波疫情趨緩，昨（16）日新增1萬5,409例本土個案，較上周下降8.8%。指揮官王必勝說，研判第三波疫情...

春節雙主流變異株夾殺 專家憂

BA.5變異株入侵台灣社區，引發第三波疫情，一開始占比逾九成五，上周僅剩四成五，而BA.2.75有後來居上態勢，指揮中心...

春節後朝向室內免戴口罩 將表列醫院等需戴罩場所

國內新冠肺炎第三波疫情趨緩，昨新增一萬五四○九例本土個案，較上周下降百分之八點八。指揮官王必勝研判第三波疫情高峰已過，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。