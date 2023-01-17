嘉基、成大醫4單位聯手 發現「抑制新冠病毒複製」方式

嘉義基督教醫院、成大醫學院、高雄醫大學、中正大學共同研究，證實核苷酸干擾（RNA interference, RNAi）可抑制新冠病毒複製，利用此方法得到的效果顯著，團隊將結果經發表獲國際SCI期刊「Viruses」登載，盼未來可用於新冠病毒感染呼吸道的預防、治療，造福人類。

由嘉基泌尿科醫師沈正煌教授組成的團隊，成員包含嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤、成醫病理部病毒組長蔡慧頻、病毒組醫檢師葉峻昇，及高雄醫學大學醫學系微免學科副教授李英瑞、中正大學生物醫學科學系教授陳永恩，成大並提供BSL-3實驗室核心設施。

沈正煌說，研究起因是腎臟移植的患者需服用抗排斥藥物，進而造成免疫力下降時，潛伏於體內的多瘤性病毒被活化而繁殖，直接破壞移植腎，有些人就再走入透析的路程，目前雖有少許藥物可用但效果不佳，因此就利用小髮夾RNA去抑制BK病毒的繁殖，在細胞實驗中看到很好的效果，也成功讓肺腺癌、膀胱癌等，在細胞及動物實驗都明顯可見抑制腫瘤細胞成長，當新冠病毒出現時，便想到或許也可用此方法。

沈正煌表示，核苷酸是組成DNA與RNA的基本結構單位，團隊利用小片段核苷酸干擾的技術，製作兩個可以干擾新冠病毒(SARS-Cov-2)複製的小髮夾RNA（核糖核酸），置入適合新冠病毒生存的非洲綠猴細胞中，24小時後並給予新冠病毒感染，發現這兩個小髮夾RNA，可以成功干擾新冠病毒複製，並達到極佳的抑制效果。

團隊認為，由於小髮夾RNA的製備簡單，並且可以依照目前流行的病毒基因序列立即改變設計，因此，更加適合應用在對付類似新冠病毒這種突變率高的病毒；未來可以透過混和數種小髮夾RNA，類似雞尾酒方式，來對抗各式各樣的新冠病毒突變株，且可在劑型上作調整，例如鼻噴劑，團隊也正在積極測試類似機轉的藥物，以及中草藥，期許能提供預防或治療的方法。 嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供 嘉義基督教醫院組成團隊研究出抑制新冠病毒複製的方式。圖為泌尿科醫師沈正煌（左起）、嘉基轉譯醫學中心副研究員方瓊瑤做研究分析。圖／嘉基醫院提供

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