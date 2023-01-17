大陸搶藥 春節期間如何備藥？醫師這麼說
中國大陸取消大部分新冠肺炎封控管制，國內出現感冒、鎮痛解熱等成藥搶藥潮，很多民眾擔心春節備藥搶不到藥。台中診所醫師施勝桓說，準備年藥可先與醫師討論，依個人體質不同備藥，也可整理之前的防疫備藥，效期內成藥，未開封3個月內處方用藥可使用。
小兒科醫師施勝桓提醒，春節期間，多數醫院、門診都停診，民眾若服用備用的藥品，記得標示清楚，要注意藥與藥之間的交互作用，吃的時候需間隔，若出現連續發燒超過3天，或咳嗽出現喘鳴聲、拉肚子出現脫水現象，應盡速就醫。
林姓市民說，最近要為春節備藥，但到藥局購買才發現，某品牌的感冒藥、止痛藥幾乎被搶光，跑了好幾家才有。
施勝桓說明，春節將屆，民眾趕著辦年貨，有些家庭或部份低抗力弱的民眾習慣準備一些「年藥」，基本上止瀉、止吐、咳嗽、流鼻涕、退燒、胃藥等，民眾可酌情到藥局購買，藥局除了有包裝的成藥可能比較容易缺貨，一般調劑、醫師處方用藥較無缺貨現象。
施勝桓建議，準備年藥可先與醫師討論，依個人體質不同，例如哪些容易過敏應盡量避免，以過去吃過後沒有狀況的藥為優先去準備。
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