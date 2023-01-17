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春節前辦護照 最後申請日18日 需疫苗數位證明者要提前

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部領事事務局副局長陳尚友。 圖／擷取自外交部直播
外交部領事事務局副局長陳尚友。 圖／擷取自外交部直播

春節將至，外交部領事事務局副局長陳尚友今表示，連假出國民眾多，提醒民眾護照最後申辦日是本月18日，已申請換發或補發者記得即時領取，以免延誤出國行程。另，需申請「疫苗數位證明」者也要提前辦護照，取得護照後隔天登記申請疫苗數位證明，才能讓疫苗數位證明和新護照號碼一致，減少不必要困擾。

外交部今上午舉行新聞說明會，由外交部公眾會副執行長蕭光偉主持。陳尚友表示，過年快到了，許多民眾趁著年假出國玩，但提醒記得檢查護照效期是否在六個月以上，若低於六個月要趕緊申辦。

陳尚友說，外交部領事事務局開放時間到19日下午五點，但護照發放需要工作天，因此若想在春節連假前拿到護照，最晚申請日期是18日。陳尚友建議，出國前先辦理海外旅遊保險，包括意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務等，可保障國人旅外期間的安全，也節省額外財物負擔。

陳尚友表示，外交部領事事務局line官方帳號是「＠boca.tw」，裡面包含行前準備、旅遊警示、急難救助方式等，甚至有簡單的即時翻譯服務，也可搜尋台灣駐外館處，請國人多加使用。

陳尚友強調，這個line官方帳號中有個重要資訊「出國登入」， 呼籲國人出國可利用這個官方帳號或上領事局官方網站進行出國登入，若發生如尼泊爾地震等突發意外才有聯繫管道。

外交部公眾會副執行長蕭光偉。 圖／擷取自外交部直播
外交部公眾會副執行長蕭光偉。 圖／擷取自外交部直播

護照 外交部

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