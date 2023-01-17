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新年走春採果趣 竹縣春節懶人包報你知

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣今公布轄內23處休閒農業區、20處果園等春節營業資訊，熱邀遊客年節到竹縣走春，體驗採果樂趣。圖／縣府提供
新竹縣今公布轄內23處休閒農業區、20處果園等春節營業資訊，熱邀遊客年節到竹縣走春，體驗採果樂趣。圖／縣府提供

新竹縣擁有豐富山水風光，轄內有多處熱門景區，包括23處休閒農業區、休閒農場，20處果園提供民眾體驗一日農夫採果樂趣，新竹縣府熱邀遊客年節到竹縣走春。新竹縣政府提供一系列春節資訊懶人包，讓民眾可隨時掌握方便安排春節行程，此外，與民生相關的垃圾清運、春節急門診等相關資訊，一併透過懶人包彙整發布。

新年走春體驗採果樂趣，來到竹縣柑桔故鄉民眾有機會親手採摘桶柑、茂谷柑、砂糖橘等各品種柑橘，現採現吃品味多汁甜美的鮮果風味，除了柑桔外也能選擇摘採百香果、紅肉柳丁等。

縣府推薦轄內23處休閒農業區或休閒農場，春節期間正常營業的有新埔鎮照門休閒農業區、雪霸休閒農場、綠世界休閒農場、大山背休閒農場、陳家休閒農場、南園清心園林休閒農場及嶺海山林休閒農場，其餘營業時間不一。另提供20處果園聯絡資訊，詳情可洽【新竹縣旅遊網站】或【竹縣農遊好好玩】粉絲專頁。

關於新竹縣農民市場春節營業資訊，10處農民市場春節營運時間同步出爐；其中，新埔鎮農會農民直銷站、關西鎮農會新農民市場僅除夕及初一公休，其餘時間正常營業。另8處農民市場營業時間不一，但請民眾注意，新竹縣農會農民直銷站、竹北市農會六家分部農民直銷站、峨眉鄉農會農村社區小鋪、新埔鎮農會田新分部農民直銷站春節期間停止營業。

至於民眾關注的13鄉鎮市春節垃圾清運時間，其中10個公所1月22日至25日（大年初一至初四）均垃圾停收，1月30日（初九）起全面恢復原清運時間。此外，新竹縣各醫院春節急門診服務不打烊，部分醫院縮減或調整門診情形，詳情可洽竹縣衛生局官網https://reurl.cc/EX96ja，或電洽各醫院詢問。

新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府熱邀遊客年節到竹縣走春，體驗親手採摘桶柑、茂谷柑、砂糖橘等各品種柑橘的樂趣。記者王淑君／攝影
新竹縣政府熱邀遊客年節到竹縣走春，體驗親手採摘桶柑、茂谷柑、砂糖橘等各品種柑橘的樂趣。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供
新竹縣政府今發布竹縣春節懶人包，提供春節期間各式農場、垃圾清運、春節急門診等相關資訊。圖／縣府提供

春節 農民 新竹

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