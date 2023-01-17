看病換春聯！台中慈濟醫院19日迎喜兔
歲末年終，家家戶戶貼春聯、迎新年。台中慈濟醫院與慈濟中區人文書畫聯誼會將於本月19日舉辦「慈暉金免迎春感恩會」，12位書畫老師及10位書畫志工現場揮毫，現場展覽書畫作品開放大眾請購，當日就診民眾持繳費收據就可兌換春聯、年畫等新春結緣品，數量有限，送完為止。
年關將至，中區人文書畫聯誼會1月19日舉辦感恩會為「弘法利生」募心募愛。書畫聯誼會負責人王堂燕指出，聯誼會感恩慈濟醫院守護鄉親生命健康，當天籌募的春聯、年畫、靜思卡組及紅包組金額，全數捐至佛陀故鄉尼泊爾的藍毗尼，改善當地居民的生活起居。
書畫聯誼會去年11月就已匯集中區書畫老師、志工於各界文藝作品共有130幅書畫在台中慈濟醫院大愛樓一、二樓展覽，展期至3月底。
王堂燕表示，除春聯與書畫，凡事請購展覽中任何作品，再致贈書畫老師現場揮毫作品一件當作贈品。
台中慈濟醫院人文組組長胡進忠表示，19日來院看診民眾，憑當天就診收據，可至現場領取號碼牌，可以兌換一份春聯或年畫等新春結緣品，讓過年添加喜氣。
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