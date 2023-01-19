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新年願望許了沒？戒菸許願活動不到一周獲眾多戒菸者響應，一同戒菸變健康！

文／ 尼古清提供

疫情提高民眾對健康關注，據國健署資料顯示，2021年戒菸人數更攀升至225萬人，但吸菸者中卻仍有132萬人尚未行動。

你是否想行動卻無從入手？看準新年新希望時機，尼古清首創戒菸許願平台，推出戒菸三步曲─許下戒菸心願、分享戒菸後新年目標、領取禮包幫助戒菸，號召民眾許下戒菸心願並贈禮包，不到一周獲眾多戒菸者響應，相伴重獲健康團圓過好年。

圖／尼古清提供
圖／尼古清提供

Step 1：新年新希望！許下目標正式邁向戒菸之路！

萬事起頭難！下定決心卻無力啟動戒菸，問題恐出在缺乏明確目標，容易忘記初衷，菸癮一起就將戒菸念頭拋諸腦後。

為助戒菸者設立目標開始戒菸，尼古清於農曆新年前夕於官網打造戒菸許願平台，募集全台戒菸願望，也歡迎身邊親友為吸菸者許下心願。首先，戒菸者在個人Instagram公開貼文寫下戒菸後想達成的心願，並至官網填寫申請資料，即有機會獲得限量禮包。知名插圖創作者霸軒也跟上這波戒菸許願熱潮，在IG許下新年戒菸心願參與活動，同時也邀請其他戒菸者一起透過個人平台的貼文許願、持續提醒自己朝目標前進，更藉由彼此心願分享散播，相互鼓勵打氣、迎接戒菸新開始！

圖／尼古清提供
圖／尼古清提供

Step 2：訂下目標卻遇戒斷症狀好難受 善用戒菸禮包紓緩生心理不適！

戒菸很簡單嗎？不！據調查顯示，六成吸菸者過去曾嘗試戒菸，但近五成未滿一周就破戒，最大原因是戒斷症狀導致的強烈生、心理不適十分難忍。特別在今年長達十天連假，空閒時間增加，如何抵抗戒斷症狀，就是能否戒菸成功的關鍵。

如何不被戒斷症狀打倒？資料顯示，僅靠意志力戒菸成功率低於5%。尼古清了解戒菸難處，因而在民眾許下心願至官網申請後，即贈配有多種幫助戒菸好物的限量禮包，如隨時清新好口氣的漱口水、幫助轉移心理菸癮的紓壓球及彙整眾多重要戒菸資訊的小手冊等，針對生理菸癮，戒菸手冊中提到可以使用戒菸輔助品幫助緩解戒斷不適，陪伴戒菸者度過戒菸路上的重重難關！

圖／尼古清提供
圖／尼古清提供

Step 3：戒菸不孤單！和戰友互相分享經驗、相伴新開始！

訂下目標，並搭配紓緩菸癮的正確工具後，如何堅持戒菸決心？戒菸無捷徑，途中還有各種誘惑，這時有戰友相伴，支撐彼此一同努力十分重要。因此建議向有戒菸經驗的朋友取經，不論到戒菸社群尋求協助，亦或至戒菸許願平台觀摩他人心願與做法，並相互給予鼓勵、陪伴，撐過這段煎熬時光！

完成新年戒菸目標不需獨自硬撐，尼古清、戒菸戰友及親朋好友與你相伴每個新開始，立即參加戒菸許願活動領取禮包，完成你的戒菸願望！

立即許下你的戒菸心願: https://www.nicorette.com.tw/campaigns/wishtoquit

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