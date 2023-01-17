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中部國家森林遊樂區 春節旅遊攻略報你知

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區雲海景觀。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區雲海景觀。圖／林務局東勢林區管理處提供

農曆春節10天連續假期，東勢林區管理處推薦，來趟森林小旅行，除了身心療癒外，還可以獲得開春小禮物。東勢處轄下八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，春節連假期間，除大雪山及八仙山遊樂區除夕(1月21日)休園、東勢林業文化園區除夕及初一休園外，其餘時間皆正常營運。

東勢林管處表示，春節假期各園區皆有迎春活動：初一至初八至大雪山國家森林遊樂區並填寫問卷調查表，即可獲得小禮物一份，每月再抽出2份精美禮品。

初一至初四，遊客購買八仙山國家森林遊樂區內商品滿500元，即贈送八仙山限定春聯1份(每日限量20份)，另於遊客中心拍照上傳臉書及說出最喜歡的展區，即贈送八仙山限定紅包袋(每日限量50份)。

初一至初四，造訪武陵國家森林遊樂區並於官方臉書按讚，可至武陵山莊服務台領取限量小禮物(每日限50份)。

東勢林業文化園區有「樹漆器創作特展」，開園期間免費開放民眾自由參觀，展出期限至2月28日。

為讓遊客可以輕鬆到達八仙山國家森林遊樂區，該處於初二至初七提供免費接駁車，從豐原客運谷關站行駛至八仙山收費站及遊客服務中心，讓遊客免去停車煩惱，享受輕鬆自在賞景之旅。細節可洽詢，台灣山林悠遊網: http:// recreation.forest.gov.tw查詢。

東勢林業文化園區內山產店。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區內山產店。圖／林務局東勢林區管理處提供
八仙山國家森林遊樂區入口。圖／林務局東勢林區管理處提供
八仙山國家森林遊樂區入口。圖／林務局東勢林區管理處提供

八仙 森林遊樂區 大雪

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