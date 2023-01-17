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武陵農場罕見魚鱗雲驚艷現身 春節前好預兆

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供
武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供

台中市和平區武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，雲的邊緣相當整齊一致，遠遠望去就好像一條潔白、亮麗的大魚悠游於武陵農場湛藍似海般的天空，令遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。

武陵農場副場長胡發韜指出，農場之前出現「飛碟雲」、「七彩絢雲」等美麗天空夢幻場景，這次的「魚鱗雲」，在氣象學是種亮麗又乾淨的「透光高積雲」（Altocumulus translucidus），通常會成排、成列，且雲層較薄，呈現半透明感，形狀多雲塊輪廓分明，常呈現扁圓形、瓦塊狀、魚鱗片，或是水波狀的大量重複密集有規則的雲條、雲塊排列組合。

其中，以「魚鱗雲」是最漂亮美麗，雲的邊緣相當整齊一漂亮的魚鱗紋，以整齊排列延伸，飄撒在藍色天空，煞是美麗令人驚艷。

近日因為鋒面南下處於氣候交替變化較容易出現，這次的「魚鱗雲」是在下午3點前後現蹤，胡發韜說，農曆年前與連假期間來場的遊客不妨碰碰運氣，抬頭看看武陵的湛藍天空，是不是有機會能看見漂亮美麗的「魚鱗雲」悠遊天空。

目前武陵農場除能賞梅觀早櫻看碧桃，也很適合觀雲看魚(櫻花鉤吻鮭)，早上的日出朝陽與夕陽晚霞口都值得一賞。

武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供
武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供
武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供
武陵農場這幾天出現罕見又美麗的「魚鱗雲」，遊客驚艷，象徵明年兔年的好預兆，能夠「年年有餘(魚)」。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花鉤吻鮭 兔年

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