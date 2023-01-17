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春節疏運 阿管處公布奮起湖、阿里山園區免費接駁措施

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
春節假期遊嘉義梅山鄉太和村台版比薩斜塔振興宮，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期遊嘉義梅山鄉太和村台版比薩斜塔振興宮，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供

春節將至，阿里山國家風景區管理處已啟動阿里山地區春節疏運計畫。阿管處今天指出，因應今年10天春節連假大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通壅塞，辦理免費接駁專車、相關管制措施及優惠措施等各項疏運措施。

免費接駁專車服務部分，阿管處與嘉義林管處提供2條路線，石棹－奮起湖線：石棹（台18線61k樂野服務區旁）至奮起湖（第三停車場），期間為1月23日（初二）至1月28日（初七），上午9點至下午5點，雙向對開。

阿里山森林遊樂區線：台18線89K－95K間至阿里山森林遊樂區，期間為1月20日至1月29日，上午8點至下午6點，共10個接駁點。另「台灣好行」阿里山線、瑞里線及太平雲梯接駁公車均有機動加開班次。

相關管制措施部分，1月23日（初二）至1月28日（初七）上午8點至下午5點，石棹至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5k經頂石棹輔助道路至169縣道前往奮起湖；回程走169縣道銜接至台18線。

相關優惠措施部分，太平雲梯：凡搭乘梅山往太平公車憑公車處乘車證明單享有門票折抵20元。鄒族逐鹿文創園區：1月22日（初一）至30日（初九）文創園區免費入園。

阿管處新春遊程建議路線，遊客可避開壅擠人車潮，由國道三號經竹山/南雲交流道下後，由台3線經草嶺轉149甲縣道，可通往來吉、太和、豐山等地區，體驗原住民部落及質樸的農村文化，漫步茶鄉之餘更能欣賞美麗的櫻花。

阿管處提醒，山區氣候變化劇烈，常有氣溫驟降情形，上山的旅客事先預訂住宿及攜帶足夠禦寒衣物，以免著涼受凍。購買優待門票進入森林遊樂區，請攜帶相關證件接受查驗。也請多利用公共運輸工具，若開車請出發前檢查及保養交通工具，避免於山區中拋錨。

春節假期遊嘉義阿里山，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期遊嘉義阿里山，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期暢遊嘉義阿里山，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期暢遊嘉義阿里山，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期遊嘉義阿里山鄉豐山村滴水成水，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供
春節假期遊嘉義阿里山鄉豐山村滴水成水，阿管處今已啟動阿里山地區春節疏運計畫。圖／阿管處提供

阿里山 奮起湖 森林遊樂區

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