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衝浪手腰椎手術後垂足 原來是合併腓神經壓迫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科副院長蔡東翰指出小腿腓神經的位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供
七賢脊椎外科醫院微創脊椎外科副院長蔡東翰指出小腿腓神經的位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供

高雄50歲張先生在衝浪後，右小腿外側合併臀部輕微疼痛，感覺像坐骨神經痛，求診及核磁共振檢查發現腰椎第四、第五節椎間盤破裂，同時壓到右側第五對神經根；腰椎手術後，小腿的疼痛明顯改善，腳掌卻翹不起來，呈現「垂足」狀態。再到其他醫院就醫時發現，病人合併有腓神經壓迫造成，治療後恢復正常。

七賢脊椎外科醫院副院長、微創脊椎外科醫師蔡東翰表示，張先生膝蓋肌腱反射正常，麻木的位置主要分布於小腿及腳背，因症狀是發生在衝浪後，而衝浪是非常需要下盤的力量，特別是小腿的肌肉長時間處於內旋緊繃的狀態，因此強烈懷疑是腓神經同時受到壓迫。經超音波掃描，患側的腓神經確實比較腫脹。因病人垂足及運動功能受損，建議做腓神經鬆解術手術，此手術並不複雜只要局部麻醉下進行，約耗時半小時，後續病人也能較快恢復日常生活。

蔡東翰表示，這位病人應屬於雙夾擊症候群，除了腰椎椎間盤造成的神經根壓迫之外，同時合併有腓神經壓迫。腓神經是一條混合型的神經，包含了感覺神經以及運動神經，主要掌管小腿外側及腳掌的感覺功能以及腳踝，腳趾頭往上翹的運動功能，所以當受到壓迫會造成小腿外側的疼痛麻木甚至垂足，而這樣的症狀跟腰椎第五對神經根受到壓迫或者病變造成的症狀是高度重疊的。

蔡東翰說，民眾若遇到這種情形，可以利用簡單的膝蓋肌腱反射來做區別。如果是腰椎第五對神經跟受到壓迫造成的垂足，往往會合併膝蓋的肌腱反射的減弱或消失；反之，如果是單純腓神經壓迫造成的垂足，膝蓋的肌腱反射反而是正常沒有改變。而若遇到相關症狀不用驚慌，一定要找專業醫師門診耐心諮詢。

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