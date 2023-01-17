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公共運輸套票最快2月公布 初估1100萬人次受惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路總局長陳文瑞初估，公共運輸套票會有1100萬人受惠，預計2月發布。本報資料照
公路總局長陳文瑞初估，公共運輸套票會有1100萬人受惠，預計2月發布。本報資料照

針對蔡政府選前拋出「北北基桃1200元交通月票」，交通部規劃朝通勤通學及觀光運輸2種模式進行。交通部長王國材今出席新春記者會表示，公共運輸套票這次有跟行政院爭取放在特別條例審議，原本預算要明年才能實施，特別條例預算通過後今年就能實施。公路總局長陳文瑞則初估，會有1100萬人受惠，同時有助減少5%道安事故，預計2月發布。

陳文瑞表示，交通套票目前規畫北、中、南3大生活圈，北北基桃、中彰投、南高屏等作為通勤通學規畫，或單一縣市規畫使用，1月5日已跟地方首長開會，討論同個生活圈運具跟定價原則、中央補助方案，地方也有提出建議，除了適用公車、捷運、Youbike外，也一定要納入台鐵、公路客運及國道客運，預計2月會發布。

陳文瑞也說，公共運輸套票上路後，初步評估會有1100萬人受惠，還是要看各地區提出方案，也會納入地方政府營運計畫跟績效審核。

交通部先前表示，公共運輸套票目標是提升公共運輸使用率，部分縣市適用通勤通學概念串聯生活圈，或以單一縣市規畫，花東等觀光地區則適用以觀光公車方式，並納入熱門景點串聯旅遊行程。

公共運輸 交通部長 公車

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