去年最不滿意道安 王國材：從3族群著手盼年減少5%事故

我國交通亂象被國外稱為行人地獄。交通部長王國材今出席交通部新春記者會直言，這幾年他最不滿意的就是道安，去年數字不是很好看，今年首要針對機車、高齡者、行人提出安全專案，其中機車事故將從改善環境及防禦駕駛觀念著手，希望從道路駕訓養成駕駛有「隨時可能有車來撞你」的心態，清楚哪些態樣可能造成傷害進而預防。

王國材表示，改善道安是長年工作，但時間太漫長，現在還是每天有很多逼車、不讓行人，交通部除了與教育部合作編列教材分階段納入課程，也首要針對機車、高齡者、行人提出安全專案，目的不是要把責任推給這些人，是保護這些族群的方式，期待今年達成死亡人數較去年下降5%目標。他也強調，執法不是搶錢，是希望透過短期教育有效改善。

王國材表示，台灣汽車事故每10萬人平均表現在國際上算是好的，但機車事故率卻非常高，因此機車安全提升是很重要工作，如何塑造保護機車族的環境，如無號誌路口停讓、內線車道不一定要禁行機車，若外線道大型車太多也可調整路權。在防禦駕駛觀念上，從道路駕訓養成駕駛有「隨時可能有車會來撞你」的心態，清楚哪些態樣可能造成傷害。

他也說，改善交通環境要由中央與地方合作，很多執行細節、管理、宣導要仰賴地方，中央在法令跟政策面也責無旁貸，包括工程、技術協助、公共運輸提升等。接下來也要求地方在道安補助方案要有整體計畫，診斷出需改善的地方就會由中央全力協助，希望大家各自扮演角色全力合作。

道安會執秘黃運貴表示，針對機車、高齡者、行人安全專案，今年會跟營建署提報人行、車行空間改善專案計畫，並與警政署合作加強執法，高齡者部分也跟地方政府推動高齡友善區試辦計畫，目標今年交通事故30日內死亡人數減少5%。

針對今年4月將試辦的機車道路駕訓計畫，公路總局長陳文瑞表示，機車駕訓原先每人就有補助1300元，今年將增加至4萬個名額，若參加道路訓練每人可再獲1200元補助，此次為國內首次試辦道路駕駛訓練，公路總局近期密集開會，收集國外案例、項目、時間、條件，方案確認後會再發布。

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