春節期間確診要去哪裡領藥？台南提供服務藥局名單

今年的春節假期長達10天，萬一在假期中確診，要去哪裡領藥？台南市藥師公會協調，每天都有藥局提供抗病毒藥物及送藥到府服務，並提供相關名單供參考，但提醒事前仍應打電話先確認。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，從去年5月就接下發放口服抗病毒Paxlovid任務的台南市各衛星藥局，有些往年春節假期會安排休息沒營業，今年為了讓確診者有抗病毒藥可以服用，特地在春節期間開門來接受確診者家屬代領抗病毒藥物的需求，讓確診者與家人能在過年期間安心。

吳振名也說，春節期間仍提供抗病毒藥領藥的藥局，由於各家藥局的營業時間不同，再加上民眾領藥導致各藥局抗病毒藥庫存數量變化不同，有領藥需求的民眾最好先打電話到預定要前往的藥局進一步作確認，以免白跑一趟，台南市藥師公會也會將春節期間提供抗病毒藥領藥藥局詳細名單公布在藥師公會的網站及「台南藥師分享讚」粉絲頁上，以利民眾查詢。

台南市藥師公會社區藥局委員會主委林桂貞表示，台南市為確診者送藥到府的藥師群，在春節期間仍有藥師可提供此項服務，唯春節期間人力較為不足，建議民眾若有親友可代領藥，還是以親友代領藥為主，才能較快取得藥品。

林桂貞說，確診民眾可下載「健康益友App」，看完線上門診需要領藥時，可於「選擇配送」畫面進行操作，搜尋可提供送藥到府服務的藥局來聯繫或點選，藥局端在接到資訊後，確認調劑配送無虞就會開始進行後續的處理，若點選的藥局備藥品項不足無法完成任務，可再次重新點選其他藥局協助處理。 台南市部分藥局在春節期間仍然提供確診者抗病毒藥物。圖／藥師公會提供 台南市部分藥局在春節期間仍然提供確診者抗病毒藥物。圖／藥師公會提供 春節期間台南市部分藥局仍然提供確診者送藥到府服務。圖／藥師公會提供

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