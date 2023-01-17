快訊

風光滲透率春節衝3成 為何恐釀電線走火 「棄電」好嗎？

臉書直播尼泊爾墜機實況 印度乘客身分與影像可靠性獲得證實了

「寶山打中午」文化季將登場 新竹最熱鬧元宵慶典之一

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山打中午文化季將在2月4日登場，活動當天將舉行千人挑擔、食福體驗。記者巫鴻瑋／翻攝
寶山打中午文化季將在2月4日登場，活動當天將舉行千人挑擔、食福體驗。記者巫鴻瑋／翻攝

寶山鄉打中午文化季是每年寶山地區客家族群在元宵節一定舉辦的慶典，目的是以神明遶境祈福，家家戶戶更會在中午自發性挑擔奉飯，讓遶境人員「食福」，習俗流傳至今超過180年，今年打中午將在2月4日元宵節前一天登場，除了有千人食福體驗，更有兔年元宵花燈可賞。

鄉公所表示，打中午是寶山鄉每年度指標性的盛大活動，也是全國歷史最悠久、保存最完整的客家元宵慶典之一，從清道光年間便流傳至今，至少有180年歷史，同時象徵客家先民開墾寶山的歷史。

鄉公所指出，過去寶山鄉舊稱「草山」，每年農曆十四、十五元宵節，寶山地區就會以祈福繞境來慶祝，在遶境2天期間，寶山的家家戶戶都會在中午時分，自發地挑擔奉飯，在遶境沿途擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，這即是活動名稱「打中午」的由來。

今年活動同樣將在寶山鄉新豐宮打中午文化場域登場，將有深井新興軒北管八音團、客家民謠研究協會、大崎社區發展協會、新城國小鼓隊等在地表演民俗表演團體演出，現場更可體驗挑擔、食福。

除了傳統民俗活動，鄉公所同樣準備親子主題挑擔接力競賽，成功闖關就可獲得好禮，寶山鄉公所也在河堤周邊布置兔年主燈，燈展從1月16日到2月19日，每年晚上5點到10點可賞燈。

鄉長邱振瑋表示，今年的打中午系列活動與以往不同，增加許多特色內容，例如親子同樂的競賽活動及兔年主燈展，也藉由此次活動更加活絡親子感情且邀請居民及遊客參與。

元宵節 遶境 兔年

延伸閱讀

桃源寶山櫻花綻放5成 花季活動14日開跑

台東元宵重頭戲 陣頭遶境、炸寒單如期舉行

元旦屏東玉皇宮遶境遊行 縣長周春米祈福屏東向前衝

78歲果農佘正勇獲竹縣寶山椪柑王 評鑑甜度平均12度

相關新聞

春節桃機單日9.4萬人次高峰在這天 1月累計近200萬人次

農曆新年將至，桃園國際機場14日旅客運量創解封後新高，全天出入境旅客達7萬多人次。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，...

春節連假前要拿到新護照 最後申請日為18日

春節寒假搶辦護照人潮多，領務局副局長陳尚友今天說，因20日到29日放假，民眾若要在這段時間出國，領務局雖開放到19日下午...

QA整理包／新機更方便！出國自動通關省排隊時間 流程、適用年齡一次看

國境解封加上即將迎來年假，台灣各地機場已經陸續湧現出國人潮，為了避免旅客壅塞，台灣機場的「互惠使用自動通關(e-Gate)」也全面升級，使國人出國更加便利。據此，《聯合新聞網》統整出當前自動通關的4大QA，供計畫出國的民眾迅速掌握。

赴日好感動「沒啥外國人、非常悠閒」！ 林氏璧：X月前把握旅遊黃金期

中國1/8結束3年的動態清零，走向跟病毒共存，引爆兩個議題，一是中國經濟能否有更新的發展，二是世界各國面對中國再度「如臨大敵」，南韓、日本等多國宣布對中國人提高檢疫規格，引發其不滿。

新冠肺炎新加強針該打嗎？ 新研究：數據不支持

疫苗專家歐菲特醫生（Dr. Paul Offit）在1月11日出刊的《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）中表示，現在該是重新思考是否建議打新冠肺炎疫苗加強針的時候了。

春節前後爆出國潮！食藥署列5類常備藥品 放行李最安心

春節年假和寒假即將到來，許多民眾都選在近日出國旅遊，而在行李中需要準備哪些常備藥品呢？食藥署提醒國人，出國的「5大類」常備藥品，同時也提醒有慢性病的民眾記得要攜帶藥物，且若到一些衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家，也需要特別準備的藥物或是疫苗，才能出國旅遊安心又健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。