「寶山打中午」文化季將登場 新竹最熱鬧元宵慶典之一

寶山鄉打中午文化季是每年寶山地區客家族群在元宵節一定舉辦的慶典，目的是以神明遶境祈福，家家戶戶更會在中午自發性挑擔奉飯，讓遶境人員「食福」，習俗流傳至今超過180年，今年打中午將在2月4日元宵節前一天登場，除了有千人食福體驗，更有兔年元宵花燈可賞。

鄉公所表示，打中午是寶山鄉每年度指標性的盛大活動，也是全國歷史最悠久、保存最完整的客家元宵慶典之一，從清道光年間便流傳至今，至少有180年歷史，同時象徵客家先民開墾寶山的歷史。

鄉公所指出，過去寶山鄉舊稱「草山」，每年農曆十四、十五元宵節，寶山地區就會以祈福繞境來慶祝，在遶境2天期間，寶山的家家戶戶都會在中午時分，自發地挑擔奉飯，在遶境沿途擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，這即是活動名稱「打中午」的由來。

今年活動同樣將在寶山鄉新豐宮打中午文化場域登場，將有深井新興軒北管八音團、客家民謠研究協會、大崎社區發展協會、新城國小鼓隊等在地表演民俗表演團體演出，現場更可體驗挑擔、食福。

除了傳統民俗活動，鄉公所同樣準備親子主題挑擔接力競賽，成功闖關就可獲得好禮，寶山鄉公所也在河堤周邊布置兔年主燈，燈展從1月16日到2月19日，每年晚上5點到10點可賞燈。

鄉長邱振瑋表示，今年的打中午系列活動與以往不同，增加許多特色內容，例如親子同樂的競賽活動及兔年主燈展，也藉由此次活動更加活絡親子感情且邀請居民及遊客參與。

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