台鐵公司化子法年前還有3次會議協商 7月開首次董事會
台鐵公司化子法原定去年底完成，至今仍因勞資協商喬不攏。交通部政務次長胡湘麟今於交通部新春記者會表示，這周春節前還有3次會議，將解決幾項工會還有意見的部分，預計1月底把15項子法談完，7月底召開台鐵公司第一次董事會。台鐵局長杜微也說，目前工會意見主要集中在爭取員工權益。
台鐵公司目標明年1月掛牌，胡湘麟表示，台鐵公司化子法期程原定去年底完成，後來工會協調希望在一些意見先達成共識，預計會在1月底把相關15項子法談完，目前還有幾項有意見的部分，這周春節前還有3次會議可以解決，預計今年7月底召開台鐵公司第一次董事會，在此之前會完成董事聘任。
杜微表示，公司化子法協商過程中，工會主要集中在希望爭取員工權益，已有凝聚部份共識，後續會再加強協商。
針對台鐵技術人員流失，公司化後是否有有營運安全問題？杜微則說，台鐵屬於傳統鐵路，軌道業在技術層面本來就比較專精，目前首要留住局內技術人員，包括調整工作環境、提供更適合工作場域等，也會加強新進人員及在職人員教育訓練，提升技術人員素質，連帶更提升營運安全。
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