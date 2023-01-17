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割草機6公分刀片噴入嘉義男胸腔 醫師聯手取出救命

中央社／ 嘉義縣17日電

嘉義縣63歲林姓男子日前幫朋友家除草，割草機刀片打到石頭斷裂刺入胸腔，險傷及心臟，大林慈濟醫院心臟血管及胸腔等外科醫師合力搶救下，取出6公分長刀片保住一命。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，林男日前受友人請託到民雄鄉幫忙除草，使用螺旋片除草機過程中不小心打到大石頭，突然胸口一陣疼痛，無法繼續工作，收好工具後就開車到鄰近醫院就醫，檢查後發現情況危急，轉至大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院胸腔外科醫師陳奕中說，病人在急診檢查發現，前胸有2公分的穿刺傷，當下還有出血情況，但呼吸、心跳及意識都正常，從他自帶的院外胸腔X光與電腦斷層等檢查影像中，發現縱膈腔裡有異物，位置剛好卡在心臟與大血管前面，清楚可見6公分長刀片。

陳奕中指出，這塊銳利的金屬破片若再稍微移動，即可能刺破心臟或大血管，導致大量出血死亡，經與心臟血管外科主任張兼華討論手術方式後，利用胸腔鏡先作為探查，在不傷及血管情況下，由前胸原本傷口處，小心翼翼將刀片成功取出。

陳奕中表示，由於金屬片上可能存在細菌引發感染，手術時除了針對傷口位置做清潔，同時也進行局部清創，手術約1小時後完成；病人手術後住進加護病房觀察2天，目前狀況穩定已回家休養。

陳奕中提醒民眾，不慎遭受農具割傷時，因土壤中細菌恐造成感染，建議最好到醫院做清潔及清創處理，穿刺傷複雜度較高，切勿當下拔除異物，簡單包紮傷口後立即送醫，才是正確處理方式。

陳奕 手術 慈濟

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