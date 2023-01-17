身分證或護照有「2」拚免費住9間飯店！寫春聯再抽紅包
兔年迎來最長春節年假，民眾最愛的身分證對對碰又來了！小鹿文娛集團自1/20至1/31（含）推出兔年春節活動，凡活動期間入住「路徒PLUS行旅」，身分證號或護照號碼含「2」，即可享「兔TWO年好運自己轉」扭蛋機會一次。此外，旗下「路境行旅」則推出「兔年揮毫抽紅包」活動，現場體驗書法結束後，至櫃台說出通關密語就能抽紅包，有機會獲得兔年刮刮樂。
小鹿文娛鄰近台北車站的「路徒PLUS行旅」，以「大人式遊樂園」為空間主題，成為許多外籍旅客的住宿首選。今年特別舉辦「兔TWO年好運自己轉」活動，於活動期間1/20至1/31（含）入住，旅客只要憑身分證或護照號碼含「2」，即有機會抽中大獎「小鹿文娛9館聯合住宿券」、600元抵用券，以及美式餐車餐食體驗等好禮，業者表示，期待透過趣味的遊戲，帶給旅人難忘的兔年記憶。
「路境行旅」則是小鹿文娛推動特色房型的重要場域，疫情期間帶來許多令人驚豔的啤酒房、遊戲房等，獲得不少好評。今年「路境行旅」推出春節「兔年揮毫抽紅包」活動，各地旅客都可以在旅館「揮毫」，體驗後至櫃台說出通關密語，還可以抽紅包享驚喜好禮。
此外，位於恆春的「小迷鹿」與「小迷鹿．艾米會館」包棟及寵物房的訂房專案，在年前詢問度直線上升，春節連假除了提供戶外烤肉設備、贈送新春設計紅包，加入會員再送寵物特別贈禮等多項好康。
小鹿文娛旗下包含位於花蓮的「路徒行旅 東大館」、台北的「谷墨商旅」、「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」，只要在春節期間入住，也可獲得「限量設計紅包袋」。活動詳情可查：https://reurl.cc/QWvReb。
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