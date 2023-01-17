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交通部新春記者會拍拜年照 王國材笑稱拍畢業照嗎？

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
交通部長王國材上午在交通部舉行交通部新春記者會，會前被問及內閣改組一事，他回應目前都還沒接到任何通知。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材上午在交通部舉行交通部新春記者會，會前被問及內閣改組一事，他回應目前都還沒接到任何通知。記者蘇健忠／攝影

交通部長王國材上午在交通部政務次長胡湘麟、交通部常務次長祁文中、交通部主任秘書黃荷婷陪同下，舉行交通部新春記者會，會前被問及內閣改組一事，王國材回應「目前都還沒接到任何通知，也沒有被通知誰來接，或什麼時候離開，我就每天把交通部長應該做的事情做好，能不能繼續留任，由府院決定」。

對於外傳卸任後將接任中華航空董事長，王國材表示他的專業是在交通，一路從地方交通局長，一直做到交通部政務次長、交通部長，他的興趣就是在交通改革，也是他比較專業的部分，對於接任華航董事長的傳聞他從來沒聽過。針對台鐵產業工會赴交通部抗議，交通部長王國材表示，台鐵公司化後營運有好的結果，將有第二波加薪。記者會後一起拍新春拜年照，王國材笑笑表示拍畢業照嗎？讓與會記者哈哈大笑。

交通部長王國材（左二）上午在交通部政務次長胡湘麟（左起）、交通部常務次長祁文中、交通部主任秘書黃荷婷陪同下，舉行交通部新春記者會，回答道路安全、國道建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（左二）上午在交通部政務次長胡湘麟（左起）、交通部常務次長祁文中、交通部主任秘書黃荷婷陪同下，舉行交通部新春記者會，回答道路安全、國道建設等相關問題。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（左二）上午在交通部政務次長胡湘麟（左起）、交通部常務次長祁文中、交通部主任秘書黃荷婷陪同下，舉行交通部新春記者會，會後一起拍新春拜年照，王國材笑笑表示拍畢業照嗎？讓與會記者哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（左二）上午在交通部政務次長胡湘麟（左起）、交通部常務次長祁文中、交通部主任秘書黃荷婷陪同下，舉行交通部新春記者會，會後一起拍新春拜年照，王國材笑笑表示拍畢業照嗎？讓與會記者哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影

交通部長 王國材 台鐵公司化

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