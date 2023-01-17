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春節桃機單日9.4萬人次高峰在這天 1月累計近200萬人次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場公司預估，今春節疏運期間(1/19-1/30)，出入境高峰將落在1月28日，預估約為9萬4000人次。本報資料照
桃園機場公司預估，今春節疏運期間(1/19-1/30)，出入境高峰將落在1月28日，預估約為9萬4000人次。本報資料照

農曆新年將至，桃園國際機場14日旅客運量創解封後新高，全天出入境旅客達7萬多人次。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今春節疏運期間(1/19-1/30)，出入境高峰將落在收假前兩日1月28日，預估約為9萬4000人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人，預估1月整月可接近200萬人次。

桃園機場公司董事長林國顯表示，春節疏運期間，1月19日起單日出入境預估有8萬4千人次，最高峰將在初七1月28日9萬4千人次，初八1月29日也有9萬2千人次，總計1月19日至30日約有98萬8千多人次，加上1月16日前96萬人次，1月整體預估可接近200萬人次，可說是恢復速度非常快。

桃園機場公司表示，去年10月13日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，今年截至1月16日客運量為96萬1761人次，較去年同期增加1532%，約為疫情前（2019）同期的48.28%，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。

根據桃園機場公司統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%；航機起降為11萬2,440架次，較2021年成長5.3%；貨運量為253萬8,768公噸，較2021年減少9.72%。

桃園機場公司也說，相較於疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業去庫存周期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前(2019)相比年增16.33%。今年也持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1500萬至2000萬人次。

至於桃園國際機場第三航廈航線或聯盟分配問題，交通部長王國材今於新春記者會表示，目前華航、長榮、星宇航空都有表達要進駐，會從桃機未來發展來看，舉例來說，若以轉機為重點，北美到東南亞這類航線就會安排在第三航廈。桃園機場公司總經理范孝倫指出，會以航空公司、旅客使用需求及各單位作業通盤檢討，以轉機方便為主要方向，收費標準也會跟第一、第二航廈有區隔。

桃園機場 疫情 航線

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