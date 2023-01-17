30歲女頭痛多天不知原因 就醫發現竟是皮蛇爬上臉

30歲的何小姐因右側太陽穴周圍頭痛數日，懷疑有偏頭痛，至衛生福利部台北醫院神經內科求診，經醫師詳細診斷後研判是遭到「皮蛇」入侵，且帶狀疱疹有侵犯眼睛的疑慮，為避免情況惡化，立刻安排住院以抗病毒藥物注射與眼藥膏治療，所幸一周後，何小姐的水泡逐漸癒合，也康復出院。

何小姐自述症狀，頭痛都是抽痛數秒，但無噁心、嘔吐、畏光等偏頭痛症狀，經過檢查發現右額有淡淡紅疹，得知紅疹是當日才剛出現，卻已有逐漸擴散及眼睛疼痛感，醫師診斷是三叉神經第一分支的帶狀皰疹感染。

神經內科醫師吳俊毅表示，帶狀皰疹在臨床表現初期常有疼痛症狀，數日後才產生帶狀分布的皮疹、水泡、紅腫等皮膚症狀，初期僅疼痛症狀時，較難即時正確診斷，且依發病位置不同，常見生長在身體的各個部位，常被誤認為是普通的頭痛或腰痛。

大多數的帶狀皰疹只需要口服抗病毒藥物治療，輔以適當的傷口照護，注意帶狀皰疹會透過皮膚直接接觸、飛沫、空氣等途徑傳染，傷口完全結痂前應避免接觸他人，切勿自行戳破水泡，避免病毒傳播與傷口感染。

帶狀皰疹若侵犯到臉部、三叉神經、顏面神經、臀部周圍薦椎神經範圍，恐造成角膜炎、結膜炎、視網膜病變、大小便失禁、甚至併發腦膜炎的危險，需即時接受7至14天的抗病毒藥物治療，且約有10%至15%的病人在急性期過後，可能持續有疼痛、灼熱等皰疹後神經痛症狀，需使用特定種類的藥物緩解。

吳俊毅提醒，平時維持良好的生活習慣、均衡飲食、規律運動以維持足夠的免疫力相當重要，有相關症狀即時就醫治療，避免導致嚴重併發症。目前有許多醫療院所有提供自費的帶狀皰疹疫苗，建議五十歲以上民眾可接種，無論是否曾經感染水痘或帶狀皰疹，接種疫苗後都能預防感染帶狀皰疹與相關併發症。

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