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強烈大陸冷氣團影響 屏東空品測站亮「橘燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
屏東（枋山）測站亮起「橘燈」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖／截自環保署空品監測網
屏東（枋山）測站亮起「橘燈」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。圖／截自環保署空品監測網

今天受到強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外汙染物移入影響馬祖地區，汙染物濃度稍上升，環保署提醒，屏東（枋山）測站亮起「橘燈」，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

明天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，19日強烈大陸冷氣團仍持續減弱，環境風場轉回東北東至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

冷氣團 馬祖 東北風

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