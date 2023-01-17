嘉義男除草遭6公分斷刀片刺入胸腔 大林慈濟醫搶救保命

嘉義民雄一名63歲林姓男子日前進行除草作業時，機器刀片不慎擊中石頭，斷掉約6公分刀片瞬間如同子彈般射入其胸腔內，經嘉義大林慈濟醫院心臟血管及胸腔等外科合力搶救，順利將接近心臟與大血管的尖銳斷刀片取出，保住生命。

年節將至大家忙於大掃除，也別輕忽意外發生！擁有多年除草經驗仍遭刀片射入胸腔的林男表示，2周前因友人請託幫忙除草，且他每次出任務時，長筒膠鞋、半身圍裙、保護眼睛、臉部的面罩等裝備都不敢少。

林男說，沒想到這次使用螺旋片的除草機不小心打到大石頭後，他突然胸口一陣疼痛，但沒發現被斷掉的刀片刺傷，於是直接收好工具，並自行開車到鄰近醫院就醫。

胸腔外科醫師陳奕中說，病人急診發現前胸有2公分穿刺傷及出血，但呼吸、心跳及意識正常，並從胸腔X光與電腦斷層等影像，發現縱膈腔裡清楚可見6公分長的刀片，卡在心臟與大血管前。

陳奕中指出，銳利金屬破片若再稍微移動，即可能刺破心臟或大血管，導致大量出血死亡，在運送病人至開刀房過程中，必須減少大面積移動及壓迫傷口。

陳奕中與心臟血管外科主任張兼華討論手術方式後，自前胸原傷口處，從縱膈腔裡將刀片成功取出，病人在術後住進加護病房觀察，並接受感染控制治療，目前狀況穩定，已返家休養。

陳奕中提醒，若不慎遭受農具割傷時，因土壤中的細菌恐造成感染，建議最好到醫院做清潔及清創處理，穿刺傷複雜度較高，切勿當下拔除異物，簡單包紮傷口後，立即送醫才是正確的處理方式。 嘉義63歲林男日前除草機器刀片不慎擊中石頭，約6公分斷刀片射入胸腔內，經大林慈濟醫搶救保住生命。圖／嘉義大林慈濟醫院提供 嘉義63歲林男日前除草時機器刀片不慎擊中石頭，6公分斷刀片射入其胸腔內，於胸腔X光清楚可見刀片卡在心臟與大血管前。圖／嘉義大林慈濟醫院提供 嘉義63歲林男日前除草時，機器刀片不慎擊中石頭，6公分斷刀片瞬間射入其胸腔內。除草機為示意圖於此事件無關。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

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