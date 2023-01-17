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北市走春看這裡 動物園發開運金、兒童新樂園屬兔免費

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
動物園發行穿山甲、食蛇龜及石虎等3款限量門票。圖／北市教育局
動物園發行穿山甲、食蛇龜及石虎等3款限量門票。圖／北市教育局

鴻兔大展可動可靜，台北市社教機構於春節期間推出特別活動，動物園發行穿山甲、食蛇龜及石虎等3款限量門票，以及兔年開運金限量500個；兒童新樂園祭出屬兔免費入園，限時三天星光票半價，100元無限暢玩13項設施。

台北市立動物園將於春節期間推出「翻轉未來」限量門票，共有穿山甲、食蛇龜及石虎等3款台灣本土動物，將於初一（1月22日）開始發行；初一至初三上午11點，將於大門入口舞台發送「一元復始 兔年行大運」開運金發放活動，每天限量500個，送完為止；初一至初三每天11：00還有「鴻兔大展」新春快閃活動，由動物朋友向大家拜年；每日限量500份新春福袋。

台北市兒童新樂園也推出多項優惠，春節初一至初五(1月22日至26日)期間，邀請生肖屬兔的民眾免費入園；另自1月20日、1月22日至2月11日(1月21日除夕休園)，下午4時後入園，原價200元的星光樂Fun券對折優惠，100元即可無限暢玩13項設施到晚間8時。

台北天文館兔年春節初一至初五(1月22日至26日)，宇宙劇場9:00、9:40、10:20場次推出親子最喜愛的科學動畫片「星座與神話」，每場300位依序免費入場。11點前還可購買超值「一日暢遊券」，一券暢遊展示場、宇宙探險與劇場。憑當日暢遊券或劇場、探險車任兩種票根，即可參加抽紅包、兌換小禮物，每日上、下午共600個。

台北市青少年發展暨家庭教育中心即日起至3月2日於1樓展出「2022台北青旅行遊記徵件成果展」，精選10條有趣又豐富的台北青路線套裝行程，除了山林慢活大縱走、網帥網美秘境及歷史人文深度之旅，還有以「毛小孩」視角的「毛小孩去旅行」系列等一應俱全。

動物園發行兔年開運金限量500個。圖／北市教育局
動物園發行兔年開運金限量500個。圖／北市教育局
北市社教機構春節營業時間表。圖／北市教育局
北市社教機構春節營業時間表。圖／北市教育局

北市 春節 兔年

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