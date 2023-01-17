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中央都更補助2.3億 氣象局新北園區合署辦公廳舍今啟用

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部營建署今出席「交通部中央氣象局新北園區（氣象儀器檢校中心及新北氣象站）合署辦公廳舍興建工程」啟用典禮。圖／營建署提供
內政部營建署今出席「交通部中央氣象局新北園區（氣象儀器檢校中心及新北氣象站）合署辦公廳舍興建工程」啟用典禮。圖／營建署提供

內政部營建署今出席「交通部中央氣象局新北園區（氣象儀器檢校中心及新北氣象站）合署辦公廳舍興建工程」啟用典禮。營建署表示，本案遷建總經費由中央都更基金補助約2.3億元，包含營建署辦理都市計畫變更與審議、氣象局負責氣象設備採購及更新費用與新北市政府協助代辦工程等費用，歷時3年施工完成。

營建署表示，台北氣象站自民國61年在新北市板橋浮洲地區設立迄今逾50年，因板橋浮洲合宜住宅完工後，原先地面及高空觀測氣候環境已改變，因此整合台北氣象站（板橋站區）及氣象儀器檢校中心2個單位在新店安坑地區新建合署辦公廳舍。

營建署指出，整體建築設計融入氣旋垂直及天氣圖等壓線等氣象概念，並在施工期間以專業技術克服特殊圓弧形及曲面屋頂版，結合345片不規則鋼造節能板，將可減少約50%以上太陽輻射，還能形塑出新穎的公務機關建築美學與特色，本案2020年也獲得國家卓越建設獎-最佳規畫設計類的肯定。

營建署表示，此合署辦公廳舍正式啟用後，除提供氣象局人員優質的辦公環境外，同時完成氣象觀測儀器設備的更新與提升，打造推廣氣象教育場域，讓國人能參觀體驗氣象運作，優化氣象科普知識，更是中央與地方政府攜手合作打造優質公共建築的典範。

氣象局 建築

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