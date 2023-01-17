麻醉用樂威麻乳膏不純物超標 回收2600罐

衛福部食藥署今天公布，麻醉用的「樂威麻乳膏」在進行安定性試驗時，發現不純物含量微量超標，將於2月10日前回收共9批、2600罐。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收警訊，幸生實業股份有限公司所生產的「樂威麻乳膏」（Lewema Cream）於持續安定性試驗時，發現不純物含量偏離規格，批號M1244、M1246、M1297、M1298、M1359、M1360、M1362、M1404、M1405的產品，即起回收下架。

這個藥品主成分為LIDOCAINE和PRILOCAINE，主要用於皮膚表面止痛，包括插針如靜脈注射導管或抽血前、表皮外科處置、生殖器黏膜如表皮外科處置前或浸潤麻醉前等。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪時表示，這次所檢出者為預期內會產生的不純物，但依規定不得超過0.2%，實際有問題批號已經過期，廠商評估這9個批號、共2600罐可能也會有類似問題，因此決定回收。

洪國登表示，樂威麻乳膏為1公斤罐裝，是在醫療院所中使用，廠商須於2月10日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

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