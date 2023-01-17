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長者最愛年菜前三名出爐！專家教你如何避開備菜地雷

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今舉辦「鴻圖(兔)大展好煮藝 銀(營)養齊聚慶團圓」記者會，邀請7家業者推出適合長者牙口的美味年菜。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「鴻圖(兔)大展好煮藝 銀(營)養齊聚慶團圓」記者會，邀請7家業者推出適合長者牙口的美味年菜。記者許政榆／攝影

農曆春節將至，專家分析，長者到餐廳用餐，最愛年菜前三名為封肉、梅干扣肉及老皮嫩肉。許多民眾準備、挑選年菜時，最怕家中長輩「挑嘴」，尤其牙口不好的長輩難以下嚥，但長者不是挑食而是「吃不下」，建議民眾準備年菜時，可以保持原型食物、些微調味、挑選當季食材，就能做出適合長輩牙口「軟硬度」的餐點。

國健署副署長賈淑麗表示，根據調查，65歲以上長者70.6%部分缺牙、21%覺得自己牙齒功能狀況差、63.2%因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥障礙限制吃東西，全台65歲長者約408萬人，等於每5人有1人碰到餐飲限制問題，長久下來影響食慾、營養攝取，甚至有肌少、衰弱、慢性病問題。

「許多人認為長輩挑食，但他不是挑，而是要選他吃得下的東西！」賈淑麗指出，很多家屬把肉弄成絞肉給長輩吃，但其實只要處理得當，長輩還是想吃原型食物，「過去一個阿嬤，吃到經過軟化的肉排，感動地流淚，因為她好久沒吃到肉排。」

國健署近年與餐飲業者合作，推動「質地調整飲食」，透過食材挑選、烹調技巧及食材軟硬度的簡易檢測等，做出適合長者牙口的餐點。中華美食交流協會理事長駱進漢舉例技巧，民眾處理青菜時可以把梗切細，處理肉類時可以讓肉入味、軟爛。

駱進漢指出，長者最愛點前三名為封肉、梅干扣肉、老皮嫩肉，以及茄子經過調味簡單燒製，保留原型食物樣貌，都能讓長輩吃得開心。而長輩最怕「客家小炒」，以及季節不對的蔬菜，纖維較粗難咬爛，近期可選購絲瓜、白菜、高麗菜、芥菜等，煮軟爛後可悶一會兒比較好入口。

駱進漢也示範「高纖百財翠玉捲」，將高麗菜及大白菜去除粗梗，並將不易軟化的食材切成丁，結合細豬絞肉、蝦漿製作成美味餐點，不但可以攝取到食物的優質蛋白質，並且與多種蔬菜搭配，提供豐富的膳食纖維，讓長者在吃得開心的同時，也可以攝取不同食材的營養成分。

國健署今年邀請7家業者設計符合長者牙口年菜，其中福容大飯店台北二館深坑分公司推出「諸（豬）事大吉好運來」，運用新鮮鳳梨汁軟化肉品，切適口大小，不僅縮短烹飪時間，更讓長者好咬好入口。詳細食譜資訊可上國健署官網（https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx）查詢。

國健署今舉辦「鴻圖(兔)大展好煮藝 銀(營)養齊聚慶團圓」記者會，邀請7家業者推出適合長者牙口的美味年菜。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「鴻圖(兔)大展好煮藝 銀(營)養齊聚慶團圓」記者會，邀請7家業者推出適合長者牙口的美味年菜。記者許政榆／攝影
台中「寧菠小館」推出「五福臨門慶團圓」，事前將紅蘿蔔、白蘿蔔、綠花椰菜、黃櫛瓜、香菇等5色蔬菜冷凍或細碎處理，讓牙口不好的長輩也能增加膳食纖維、植化素的攝取。記者許政榆／攝影
台中「寧菠小館」推出「五福臨門慶團圓」，事前將紅蘿蔔、白蘿蔔、綠花椰菜、黃櫛瓜、香菇等5色蔬菜冷凍或細碎處理，讓牙口不好的長輩也能增加膳食纖維、植化素的攝取。記者許政榆／攝影
福容大飯店台北二館深坑分公司推出「諸(豬)事大吉好運來」，運用新鮮鳳梨汁軟化肉品，不僅縮短烹飪時間，更增添料理酸甜感，挑逗味蕾。記者許政榆／攝影
福容大飯店台北二館深坑分公司推出「諸(豬)事大吉好運來」，運用新鮮鳳梨汁軟化肉品，不僅縮短烹飪時間，更增添料理酸甜感，挑逗味蕾。記者許政榆／攝影
「花蓮理想大地渡假飯店」推出「御饌紅豆鬆糕」，炊蒸而成的甜年糕，特別改良降低甜度、粉的比例調配，並部分以紅豆泥取代紅豆粒，讓整體更鬆軟，質地口感一致，長者吃得更安心與開心。記者許政榆／攝影
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中華美食交流協會理事長駱進漢現場示範「高纖百財翠玉捲」。記者許政榆／攝影
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彰化宏銘的廚房推出「事事如(鱸)意年有餘(魚)」，選用魚刺較容易去除的魚種，或使用市售去骨魚片，讓長輩能年年有餘，安心食用。記者許政榆／攝影
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年菜 國健署 牙齒

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