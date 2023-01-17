春節遊日必備「Visit Japan Web」快速通關 3張圖讓你秒甩機場人潮

新春10天連假，不少家庭選擇赴日旅遊享受疫情解封的自由，不過出國最怕的就是「入境卡關」，畢竟人生地不熟，語言也不通，一旦出狀況只好「頭殼抱著燒」。到底入境日本機場該注意哪些事項、旅客必境的「Visit Japan Web」是什麼、入境卡要填紙本還是線上、打過哪些疫苗可以直接入境……《聯合新聞網》統統來解答！

●出發前我要做什麼準備？

適宜當地氣候的衣著、必備用品、簡易藥品、當地貨幣、護照、數位疫苗證明或小黃卡等。 確認已施打3劑符合日本政府承認的疫苗，或持有出國前72小時PCR陰性證明。 申請「Visit Japan Web」，取得檢疫藍色畫面，入境及海關QR code。

●Visit Japan Web是什麼？

「Visit Japan Web」（後簡稱VJW）是日本邊境解封後，針對入境旅客加速審查、海關申報、檢疫（快速通關）的系統，入境者於抵達日本的14天前至6小時前在VJW網站填寫資料申請，並登錄檢疫資訊及入境、海關申報資料，取得通關許可，下機後只要打開手機顯示畫面即可大幅縮短入境時間，一路暢行無阻。

目前可使用的機場包括成田國際機場（東京）、羽田機場（東京）、關西國際機場（大阪）、中部國際機場（名古屋）、福岡機場（九州）、新千歲機場（北海道）、那霸機場（沖繩）。

圖／翻攝自日本厚生勞動省

●Visit Japan Web要怎麼申請？

步驟1：建立帳號

圖／翻攝自VJW操作手冊

步驟2：建立「本人資料」

點選「登錄使用者／本人資料」，並對「是否持有日本政府發行護照」及「是否以再入國許可入境」2個問題答案選「否」。 接著依護照資料填寫個人姓、名、出生日期、國籍、性別、護照號碼（需為未過期的護照號碼），檢查確認無誤後送出即可。 如有嬰幼兒等無法自行辦理手續者，可繼續登錄「同行家人」資料。需注意入境手續為每個人分別實施，一般旅客務必自行申請。

圖／翻攝自VJW操作手冊

步驟3：新增「登錄入境、回國預定」

點選「新增登錄」，登錄此次赴日入境資訊，此項目最多可登錄5筆，若超過則會刪除「抵達日本預定日」最舊的資訊。 依行程登錄各項資訊，包括旅行名稱（可隨意取名）、抵達日本預定日、搭乘航空公司名稱及航班號（依機票顯示），確認無誤後按「下一步」。 接著輸入在日本的聯絡處，此處依預定入住的旅館資料填入訊息，包括地址、飯店名稱、飯店電話。若有不確定的部分可查詢飯店官網或Google地圖。 確認上述內容無誤後，送出即可。

圖／翻攝自VJW操作手冊

【注意】如有其他預定行程，需另行新增入境登錄。

●如何用Visit Japan Web登錄檢疫資料？

由於每次入境日本都需分別填寫行程資訊，因此請依需要進入已建立好的行程，點選「檢疫手續（快速通關）」，此時由於尚未進行事前登錄，會看到畫面出現紅色（赤）色塊。

已施打3劑日本政府認可疫苗者