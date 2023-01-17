春節遊日必備「Visit Japan Web」快速通關 3張圖讓你秒甩機場人潮
新春10天連假，不少家庭選擇赴日旅遊享受疫情解封的自由，不過出國最怕的就是「入境卡關」，畢竟人生地不熟，語言也不通，一旦出狀況只好「頭殼抱著燒」。到底入境日本機場該注意哪些事項、旅客必境的「Visit Japan Web」是什麼、入境卡要填紙本還是線上、打過哪些疫苗可以直接入境……《聯合新聞網》統統來解答！
●出發前我要做什麼準備？
- 適宜當地氣候的衣著、必備用品、簡易藥品、當地貨幣、護照、數位疫苗證明或小黃卡等。
- 確認已施打3劑符合日本政府承認的疫苗，或持有出國前72小時PCR陰性證明。
- 申請「Visit Japan Web」，取得檢疫藍色畫面，入境及海關QR code。
●Visit Japan Web是什麼？
「Visit Japan Web」（後簡稱VJW）是日本邊境解封後，針對入境旅客加速審查、海關申報、檢疫（快速通關）的系統，入境者於抵達日本的14天前至6小時前在VJW網站填寫資料申請，並登錄檢疫資訊及入境、海關申報資料，取得通關許可，下機後只要打開手機顯示畫面即可大幅縮短入境時間，一路暢行無阻。
目前可使用的機場包括成田國際機場（東京）、羽田機場（東京）、關西國際機場（大阪）、中部國際機場（名古屋）、福岡機場（九州）、新千歲機場（北海道）、那霸機場（沖繩）。
●Visit Japan Web要怎麼申請？
步驟1：建立帳號
- 以手機或電腦打開VJW網站（https://www.vjw.digital.go.jp），點選「建立新帳號」，勾選「請確認使用規約」及「個人隱私權條款」後，依步驟填寫常用e-mail信箱及登入密碼，並勾選「我是人類」確認不是由機器人操作，再按下「建立帳號」。
- 隨後系統便會傳送「認證碼」到所填的e-mail信箱內，依畫面指示輸入認證碼即可完成認證。此時畫面會回到登入畫面，請依剛才所填資訊重新登入。
步驟2：建立「本人資料」
- 點選「登錄使用者／本人資料」，並對「是否持有日本政府發行護照」及「是否以再入國許可入境」2個問題答案選「否」。
- 接著依護照資料填寫個人姓、名、出生日期、國籍、性別、護照號碼（需為未過期的護照號碼），檢查確認無誤後送出即可。
- 如有嬰幼兒等無法自行辦理手續者，可繼續登錄「同行家人」資料。需注意入境手續為每個人分別實施，一般旅客務必自行申請。
步驟3：新增「登錄入境、回國預定」
- 點選「新增登錄」，登錄此次赴日入境資訊，此項目最多可登錄5筆，若超過則會刪除「抵達日本預定日」最舊的資訊。
- 依行程登錄各項資訊，包括旅行名稱（可隨意取名）、抵達日本預定日、搭乘航空公司名稱及航班號（依機票顯示），確認無誤後按「下一步」。
- 接著輸入在日本的聯絡處，此處依預定入住的旅館資料填入訊息，包括地址、飯店名稱、飯店電話。若有不確定的部分可查詢飯店官網或Google地圖。
- 確認上述內容無誤後，送出即可。
【注意】如有其他預定行程，需另行新增入境登錄。
●如何用Visit Japan Web登錄檢疫資料？
由於每次入境日本都需分別填寫行程資訊，因此請依需要進入已建立好的行程，點選「檢疫手續（快速通關）」，此時由於尚未進行事前登錄，會看到畫面出現紅色（赤）色塊。
已施打3劑日本政府認可疫苗者
- 點選下方「疫苗接種證明書」，進入登錄畫面，首先對於問題「有無疫苗接種證明」、「以下項目是否以日文或英文記載」皆回答「是」，接著依序選取3劑疫苗的施打品牌，及第3劑的施打時間，並上傳疫苗證明文件。
- 若申請內容通過審查，畫面將呈現「藍色（青）」，入境時出示此畫面或畫面截圖即可通關。
- 台灣常見疫苗中英對照參考：輝瑞BNT（COMIRNATY／Pfizer）、Novavax（Nuvaxovid）、莫德納（Spikevax／Moderna）、AZ（Vaxzevria／AstraZeneca）。
- 疫苗接種證明可使用小黃卡（需填寫與護照相同英文姓名）翻拍上傳，也可至衛服部「數位新冠病毒健康證明網站」（https://dvc.mohw.gov.tw/vapa/apply/Index.init.ctr）申請SHC格式的數位疫苗證明書截圖上傳。
- 點選下方「疫苗接種證明書」，對問題「有無疫苗接種證明」選擇「無」，此時事前登錄畫面會呈現「黃色」。
- 點選「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，對問題「有無事先登錄檢測證明書」選擇「有」，接著依採檢資訊填寫表單，包括採檢日期、時間、檢測證明書有效期限、檢測類型、採檢方式、檢測結果，確認無誤後送出資訊。
- 若申請內容通過審查，畫面將呈現「藍色（青）」，入境時出示此畫面或畫面截圖即可通關。
- 選擇欲登錄的行程，點選「入境審查準備／外國人入境紀錄」，並按「下一步」進行登錄。
- 確認基本資料無誤後，開始填寫現在住址，包括國家、城市，再按「下一步」。
- 接著填寫入境資訊，包括入境目的（如旅遊）、抵達航班（參見機票航班代號），及預定停留時間，如為短期旅遊，年數和月數都可填「0」，日數填上實際旅遊天數（如5）即可。
- 接下來會詢問「在日本的聯絡處」，此處如前述「登錄入境資訊」步驟，依序填入入住旅館／飯店資訊即可。
- 最後會詢問是否曾被遣送離境、觸法、攜有違法物品等問題，此處問題請一律答「無」。
- 資料送出並完成登錄後，會產生入境用的「QR碼」，於入境日本時出示此畫面即可。
- 選擇欲登錄的行程，點選「海關申報準備／攜帶品、後送物品申報」，並按「下一步」進行登錄。
- 確認基本資料無誤後，填寫職業、入國（日本）日、搭乘航班、出發地、同行家人人數等訊息，此處也會再次詢問日本住宿地點，一樣填寫入住旅館資訊即可。
- 接著會有8頁申報資料，詢問是否攜帶違禁品、金條、超額禮品／現金、他人託帶物品等，請如實回覆，若無則一律答「否」。
- 資料確認送出並完成登錄後，會產生海關申報用的「QR碼」，屆時出示此畫面即可。
- 檢疫：出示檢疫通過的「藍色畫面」即可。
- 入境審查：出示「入境審查QR碼」，並將護照交給審查官、依指示掃描手機螢幕。
- 海關申報：拿到行李後，到「自助式稅關申報機」掃瞄護照，再出示手機上的「海關申報QR碼」給機器掃瞄，完成後從藍色的「自助式申報專用閘門」離開。
- 如機上有發紙本的入境卡／申報卡，可索取填寫，入境時視線上／紙本排隊人數多寡，選擇哪種方式通關。
- 入境審查為每個人分別審查，不能全家一起上。
- 海關申報如為紙本申報，可與家人一同進行，但若為自助機申報，需每個人分別申報。
- 海關人員會隨機抽查行李，故請如實申報、勿心存僥倖。
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【注意】
未施打3劑日本政府認可疫苗者
●如何用Visit Japan Web填寫日本入境卡？
●如何用Visit Japan Web進行海關申報？
●落地後我要做什麼？
打開「Visit Japan Web」網頁，依序出示「檢疫通過的藍色畫面」、「入境審查的QR碼」、「海關申報的QR碼」通關。
【注意】
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