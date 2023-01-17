《灌籃高手》紅什麼？在超乎想像的感動裡，有著意猶未盡的思念

《灌籃高手》電影版是井上雄彥本人首次親自導演及編劇的電影，能勾起童年時期無限的回憶。

如果說，1980、1990年代出生的少男少女們，都有一個難以忘懷的童年，那麼《灌籃高手》（SLAM DUNK）絕對在他們的心底，有著不可抹滅的地位。

1990年，由井上雄彥所著的《灌籃高手》正式在《週刊少年Jump》上連載，單行本首冊也在1991年2月8日推出，由於高中籃球熱血的澎湃和追求夢想的堅持和拚勁，讓這部漫畫隨即受到各界廣大的迴響，幾乎成了許多人青春時期重要的回憶與信念。

從1990年至1996年，光是在日本，《灌籃高手》的漫畫銷售量就超過1億2000萬本，動畫的播出更是轟動一時，湘北高中的櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、三井壽與宮城良田的互動和調侃、嘴砲，至今依然令人歷歷在目。

對許多粉絲們來說，心底最缺少的一塊拼圖，當是灌籃高手的電視動畫一直都沒有結局，起因為當時的動畫版製作已追趕上原作進度，井上雄彥向動畫製作人告知，預計在「山王戰」結束後就完結。

然而，在原作的結局出爐前，動畫製作沒能知曉後續發展的情況下，團隊臨時提前結束，造成漫畫版有結局，但動畫版沒有完結的特殊狀況。

如今，睽違26年，電影版《THE FIRST SLAM DUNK》終於再度上映，這雖然是《灌籃高手》系列的第5部電影，但卻是井上雄彥本人首次親自導演及編劇、情懷和歷史、劇情都最扣人心弦的一部。

究竟，為什麼《灌籃高手》電影版會如此感動？

1、滿滿的回憶情懷與思念

《灌籃高手》的故事，無論是他們熱情追求勝利的情感、「紅頭」櫻木花道對赤木晴子的追求、流川楓迷人的帥氣和高傲的自我中心、「大猩猩」赤木剛憲的粗獷和剛毅、三井壽優秀的三分球能力、宮城良田出色的速度和傳導及抄截——這群籃球員的個性鮮明，雖然偶有衝突和鬥嘴，還是個「問題兒童軍團」，但彼此的凝聚力卻非常強大。

湘北高中所發生的故事，就像極了許多高中球員生活裡會上演的點點滴滴，他們肯定面臨不少挫敗、面對未來絲毫不在意且自暴自棄，但如何重新振作和奮起，就是個細膩的觸動。《灌籃高手》電影版完全把我們帶回了那個憧憬的歲月，雖然早已不是當年那個小毛頭，但卻在時間的歷練裡，有不同的感受。

2、沒看過漫畫動畫的新世代也能輕鬆享受

《灌籃高手》是個經典，對現在30、40歲的人來說絕對特別有感觸，但其實對10幾歲、20幾歲的年輕人們，更是一個重溫當年經典的契機。

新觀眾要理解的，是本作主角群就讀的學校，是日本神奈川縣的一所普通公立高中。以往的湘北籃球隊只是一隊默默無名的三流球隊，除了主力中鋒赤木剛憲之外，完全沒有值得一提的球員。直到流川楓和有潛力的新秀櫻木花道陸續加入，以及前國中MVP射手三井壽與控球後衛宮城良田傷癒復原後，才具備進軍全國大賽的實力。

井上雄彥透露，著手製作電影相當多年，當時儘管連載結束，角色們依舊活在他的心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命。

《灌籃高手The First Slam Dunk》作為井上雄彥首部大銀幕作品，更加具備原創精神，他誠懇地對粉絲喊話，對陌生的人來說，這是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣，希望大家帶著初心來看《灌籃高手》找回最初的悸動。

基本上可以這麼形容，現在的中年觀眾看《灌籃高手》，就像是26年後的青年觀眾，重新在電影版上看《鬼滅之刃》最終戰——你就不難想像這有多麼隆重了。

3、如果不在應該結束的地方結束，對作品來說就是一個不幸

《灌籃高手》當年的完結，對許多老粉絲來說都是心底最深的遺憾，因為它其實有很多的故事可以接續下去，像是一年級的櫻木花道可以打到三年級、湘北高中也可以加入新血、新隊員，甚至是打到日本冠軍、出國比賽之類的，但井上雄彥完全沒有這麼做。

他曾說，「如果不在應該結束的地方結束的話，對作品來說就是一個不幸。」因此，他把故事結束在最完美的地方，用一個最沒有懸念的章節，把回憶留在心底最澎湃的位置，正也是這種不強迫追求續集的理念，才讓灌籃高手在近30年後，依然擁有不可抹滅的崇高地位。

因為《灌籃高手》的故事就像極了人生，你不可能永遠順遂，也絕對不會一路飛黃騰達，正是有一點缺憾的扼腕，才是生命最重要的必經課題。

4、盛情難卻的感動，電影版終於誕生

《灌籃高手》電影版其實從最初上映初期就瘋狂保密到家，而電影聲優、畫風、故事、歌曲等也都一直引起網路熱議，雖然初期的資訊不多，但依然激起了滿滿的期待。

井上雄彥分享，其實一開始，他自己真的不想做電影版，但製作人10幾年來不斷的邀約、努力不懈的精神令人感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，還有他本人都有感到遺憾的地方，因此想做些彌補，並讓大家感到開心。且有部分深層的故事以及人物角色的靈魂等沒畫出來，他都想藉由這次電影版呈現給大家。

電影版故事從「新」的角度切入，把當初作品沒畫到的宮城良田故事補上，由於井上雄彥進行《灌籃高手》的連載時，正值23歲到29歲壯年時期，經過26年的人生歷練，他的思考跟價值觀一定跟初出茅廬時期不一樣，觀眾也能從宮城良田的角色，看到原作本人的影子。

身高167公分的井上雄彥當年就是在哥哥的建議下加入籃球社，而且跟宮城良田一樣是後衛的位置，也許是他也透過這次電影版與自我對話，才賦予電影版「新的生命」。

5、電影版動畫的完美，連汗漬都有戲

《灌籃高手》最引人入勝的地方，在於它的畫工真的無與倫比的細緻，幾乎已經超越你我對於動畫的想像，那畫面綻放出別緻的體驗，無論是運鏡的角度、剪輯的手法、分鏡的設計、留白的空間，觀眾彷彿也能置身比賽中，一起感受強大的張力和緊湊的步調。

於是乎，那一幕幕灌籃、帶球上籃、過人、運球、傳球，全都把漫畫裡經典的畫面，再一次透過大銀幕活靈活現了起來，甚至連喘息聲、呼喊聲、心跳聲，乃至於在不斷消耗體力的比賽中，連一滴滴的汗水都充滿了故事，畫面完美到讓人屏息。

這是因為本次電影透過3DCG的技術，呈現原作記憶中的「籃球感」，汗水的揮灑、接球的身體反應、出手投籃等都細膩刻畫；配音的部分，井上雄彥也親自指導並強調不要過多誇張的感覺，而是用自然的方式呈現，要重視高中籃球員在球場上的感覺。他曾說，如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》，並且找回初次的感動」時，他就能感到心滿意足。

（本文出自2023.1.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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