台鐵產工不滿低薪抗議 王國材：公司成立後再談第二波

台鐵局今年起發放留才職務津貼2千至3千元，台鐵產業工會不滿調升幅度仍為交通部下國營事業單位最低薪，且發放對象排除去年剛以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，今前往交通部門口抗議高喊「反低薪、要留才」。交通部長王國材同時間於新春記者會受訪表示，若明年台鐵公司成立後有好的營運結果，再來談第二波(加薪)。

台鐵產業工會今前往交通部抗議，工會表示，台鐵局去年底對外宣布發放留才津貼，作為公司化衝擊下避免人才斷層的手段，但僅調整2000元依然擺脫不了交通部轄下事業單位最低薪的窘境，且先前以「改善低薪」為由調整薪資至3萬元的1千多名營運人員，更與餐旅車勤人員一併被排除在此次留才津貼，嚴重恐將損失近十萬元。

台鐵產業工會理事劉仲書表示，回顧留才津貼爭取過程，交通部對於留才毫無誠意，完全是工會抗爭出來的結果，去年7月交通部提出「關鍵職務津貼」排除7千多名台鐵員工，企圖分化員工方式引起員工不滿，產工數次前往行政院、交通部抗議，才於去年底修改方案，為司機3000元、其餘機、工、電、運務人員2000元方案。

產工表示，台鐵員工相比郵政、港務公司同職位、同薪點，多次訴求交通部應提高留才津貼金額、全體適用，避免「假留才、真流才」，3大訴求包括參考港務、郵政等單位提出務實留才方案；留才不分職種、身分，應將1138位台鐵營運人員全部納入留才津貼；落實「國營事業不該帶頭低薪。」承諾，要求台鐵局調升營運人員薪給表。

王國材表示，台鐵整個留才方案綜合考慮低薪員工，這次調整了薪資低於3萬元員工，台鐵明年1月公司化，相關條例辦法對公司有很多協助，如資產開發鬆綁等，希望大家一起努力，若公司成立後有好的營運結果，再來談第二波(加薪)。 台鐵產工工會上午前往交通部抗議，提出三大訴求，第一，留才津貼2000依然低薪，請交通部應參考港務、郵政等單位，提出務實留才方案；第二，留才不分職種、身分，交通部應將1138位台鐵營運人員員工全部納入留才津貼；第三，交通部長王國材應落實「國營事業不該帶頭低薪」承諾，應要求台鐵局調升營運人員薪給表。記者蘇健忠／攝影

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