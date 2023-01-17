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台鐵產工交通部抗議 高喊「沒有真留才、不留王國材」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台鐵產業工會上午前往交通部抗議，表示台鐵員工除1千多名去年已經加薪的營運人員外，其餘員工今年1月起每月增2千到3千元留才津貼，不過台灣鐵路產業工會不滿留才方案依舊低薪，且1138名營運人員未納入，提出三大訴求。記者蘇健忠／攝影
台鐵產業工會上午前往交通部抗議，表示台鐵員工除1千多名去年已經加薪的營運人員外，其餘員工今年1月起每月增2千到3千元留才津貼，不過台灣鐵路產業工會不滿留才方案依舊低薪，且1138名營運人員未納入，提出三大訴求。記者蘇健忠／攝影

台鐵產業工會上午前往交通部抗議，表示台鐵員工除1千多名去年已經加薪的營運人員外，其餘員工今年1月起每月增2千到3千元留才津貼，不過台灣鐵路產業工會不滿留才方案依舊低薪，且1138名營運人員未納入，提出三大訴求。

台鐵產業工會三項訴求為第一、留才津貼2000依然低薪，請交通部應參考港務、郵政等單位，提出務實留才方案；第二、留才不分職種、身分，交通部應將1138位台鐵營運人員員工全部納入留才津貼；第三、交通部長王國材應落實「國營事業不該帶頭低薪」承諾，應要求台鐵局調升營運人員薪給表。

台鐵產業工會上午前往交通部抗議，提出三大訴求，呼籲落實「國營事業不該帶頭低薪」承諾，應要求台鐵局調升營運人員薪給表。記者蘇健忠／攝影
台鐵產業工會上午前往交通部抗議，提出三大訴求，呼籲落實「國營事業不該帶頭低薪」承諾，應要求台鐵局調升營運人員薪給表。記者蘇健忠／攝影
台鐵產業工會上午前往交通部抗議，提出三大訴求。並高喊沒有真留才、不留王國材。記者蘇健忠／攝影
台鐵產業工會上午前往交通部抗議，提出三大訴求。並高喊沒有真留才、不留王國材。記者蘇健忠／攝影

台鐵 交通部長 王國材

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