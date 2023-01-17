台鐵產工交通部抗議 高喊「沒有真留才、不留王國材」

國境解封加上即將迎來年假，台灣各地機場已經陸續湧現出國人潮，為了避免旅客壅塞，台灣機場的「互惠使用自動通關(e-Gate)」也全面升級，使國人出國更加便利。據此，《聯合新聞網》統整出當前自動通關的4大QA，供計畫出國的民眾迅速掌握。

2023-01-17 11:56