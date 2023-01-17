疫情解封後首次春節假期 桃機預估單日旅運量將突破9萬人次

農曆新年將至，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今年（2023）春節疏運期間（1/19-1/30），出入境高峰將落在收假前兩日1月28日，預估約為9萬4000人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人。

桃園機場即將迎來疫情解封後首次的春節假期，機場公司於1月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施，春節疏運期間初估每日運量約5至6萬人次，後續將依據整點預報系統掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。

機場公司表示，統計今年元旦至1月16日之客運量為96萬1761人次，較去年同期增加1532%，約為疫情前（2019）同期的48.28%，出入境人數明顯復甦。機場公司將於疏運期間成立應變小組，持續依旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，希望讓每一位旅客皆能順利返家過年，開心出遊。

機場公司指出，自去年10月13日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，桃園機場逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%；航機起降為11萬2,440架次，較2021年成長5.3%。

貨運量為253萬8768公噸，較2021年減少9.72%，相較於疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業去庫存周期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前(2019)相比年增16.33%。展望2023年，機場公司持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1,500萬至2,000萬人次。

近期農曆春節將至加上國境解封，商務交流與海外旅遊陸續恢復，出境旅客再次湧現，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。 根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃機2023春節疏運期間，單日最高出入境人次為9萬4000人次，出現在1月28日，是自2020年2月以來首度突破9萬人。圖為桃園機場旅客入境情形。記者黃仲明／攝影

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