台61線彰化段鹿港恢復區間測速 去年共取締1969件

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段實施區間測速系統，2021年4月15日因系統時間準確性出問題暫停使用，去年3月1日起恢復執法後，到去年年底合計10個月，共取締1969件。但警方發現，實施區間測速後，實施區間測速路段與前年同期相比，車禍件數雖只少了4件，多少有遏阻效果，但61線整個彰化路段的車禍件數還是增加。

警方分析，61線車禍案件居高不下，主要還是車流量增加，以台61線彰化縣段長達51.3公里，只不過在北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間全長近9公里，建置區間測速系統，很多駕駛人熟悉區間測速路段才減速，但路段前後都是油門猛催，也難怪車禍件數降不下來。

雖然台61線車禍案件多，超速是重要原因，但警方指出，西濱快速道路平時重車多，因側風大、道路彎曲而起伏，常釀成車禍，尤其很多重車駕駛常疲勞駕車肇事，也常見被強風吹翻的案件。

台61彰化鹿港段區間測速早在2020年3月2日開張，在實施一個多月，即因攝影機韌體出包，導致系統時間失準，警方撤銷所有取締3627件罰單，加上國內多數系統是大陸製，交通部全面要求全台間間系統使用，要求區間設備資安檢測後才能重啟，彰化縣此一路段的區間測速系統停用約兩年，直到通過法定度量衡檢定及資安檢測，去3月1日才恢復執法。

警方指出，台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段從去年3月1日恢復實施區間測速系統取締超速，從年底合計10個月共取締1969件，與2020年3月剛實施的第一月就1300多件相比，顯見駕駛人多已熟悉此一路段實施區間測速，車速多會放慢，此一期間車禍件數比前一年，只減少事件，但整個61線彰化路段的車禍件數仍增加。

台61線除區間測速外，因道路空間不足，另設固定桿或以機動測速有實際困難，警方目前只能在芳苑交流道、61線與美港公路交流道取締。彰化縣警察局提醒，台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，依據道路交通管理處罰條例可處3000元以上6000元以下罰鍰，駕駛人切莫超速，除了確保安全外，也避免傷了荷包。 台61線彰化鹿港段區間測速去年3月1日恢復執法，到去年年底10個月，共取締取締1969件。圖／彰化縣警察局提供

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