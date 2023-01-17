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軟便劑全台大缺貨！嗜辣女肛裂苦 中醫有解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫師賴香君建議，有便祕痛苦民眾可尋求中醫的協助，擺脫便祕人生。記者趙容萱／攝影
中醫師賴香君建議，有便祕痛苦民眾可尋求中醫的協助，擺脫便祕人生。記者趙容萱／攝影

35歲楊姓粉領族嗜辣長期受便祕苦惱，去年底因軟便劑全台大缺貨難買到，排便非常辛苦，甚至動用到浣腸劑，飽受肛裂出血、痔瘡之苦，後經二個月的中醫治療，搭配養成少吃辣、多吃菜、白開水喝足的好習慣，不再需要軟便劑幫忙，皮膚還變好了。

醫林勤美中西醫聯合診所主任、中醫師賴香君說，受新冠疫情影響，西藥軟便劑缺貨嚴重，加重慢性便秘患者的生活不便，但其實便秘問題中醫藥有完整的治療系統，調理後可脫離便秘吃瀉藥的循環。

賴香君建議，過年期間易大魚大肉，有便祕困擾的民眾吃得白開水一定要喝足，喝到體重公斤數乘以35CC，纖維素補充夠，少吃烤、炸、辣、餅干和零食等燥熱食品，有壓力者要抒壓，加上養成運動好習慣，遠離便祕痛苦。

賴香君說，便秘指每周排便次數少於3次，且為硬便或排便有困難，排便費力、解不乾淨的感覺，常伴隨腹脹、腹痛，有的因蹲廁所太久，併發肛裂、痔瘡發作。宿便囤積體內，造成肥胖、內分泌失調，面部、腋下長痘瘡，甚或陰部也會長痘痘，讓人坐立難安。

她指出，便祕好發長者、於中高齡長輩、女性，但隨著現代飲食西化、外食族纖維攝取不足、水分攝取不足、少運動、生活壓力大，有便秘困擾的年輕人也越來越多。

賴香君說明，楊姓粉領族為實熱型便祕，大便乾硬難解，口乾口臭，比較怕熱，平時蔬菜、白開水補充不夠，吃很多瀉藥、甚至浣腸才能排便，後經向她求診，透過中藥調理，加上飲食等配合，二個月後就不用軟便劑。

她指出，氣滯型便祕患者有便意但卻解不出大便，會因壓力而加重便秘，建議要壓力調適、養成定時排便習慣、不要邊上廁所邊滑手機。陰虛型患者大便乾如羊屎，熬夜者易發生，建議多喝水、改善睡眠品質、多吃木耳、黑棗、桑葚、蓮藕等養陰的食物。

中醫師賴香君說，35歲楊姓粉領族為實熱型便祕，透過中醫及調整飲食等，二個月擺脫便祕痛苦。記者趙容萱／攝影
中醫師賴香君說，35歲楊姓粉領族為實熱型便祕，透過中醫及調整飲食等，二個月擺脫便祕痛苦。記者趙容萱／攝影
中醫師賴香君說，35歲楊姓粉領族為實熱型便祕，透過中醫及調整飲食等，二個月擺脫便祕人生。記者趙容萱／攝影
中醫師賴香君說，35歲楊姓粉領族為實熱型便祕，透過中醫及調整飲食等，二個月擺脫便祕人生。記者趙容萱／攝影

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