軟便劑全台大缺貨！嗜辣女肛裂苦 中醫有解
35歲楊姓粉領族嗜辣長期受便祕苦惱，去年底因軟便劑全台大缺貨難買到，排便非常辛苦，甚至動用到浣腸劑，飽受肛裂出血、痔瘡之苦，後經二個月的中醫治療，搭配養成少吃辣、多吃菜、白開水喝足的好習慣，不再需要軟便劑幫忙，皮膚還變好了。
醫林勤美中西醫聯合診所主任、中醫師賴香君說，受新冠疫情影響，西藥軟便劑缺貨嚴重，加重慢性便秘患者的生活不便，但其實便秘問題中醫藥有完整的治療系統，調理後可脫離便秘吃瀉藥的循環。
賴香君建議，過年期間易大魚大肉，有便祕困擾的民眾吃得白開水一定要喝足，喝到體重公斤數乘以35CC，纖維素補充夠，少吃烤、炸、辣、餅干和零食等燥熱食品，有壓力者要抒壓，加上養成運動好習慣，遠離便祕痛苦。
賴香君說，便秘指每周排便次數少於3次，且為硬便或排便有困難，排便費力、解不乾淨的感覺，常伴隨腹脹、腹痛，有的因蹲廁所太久，併發肛裂、痔瘡發作。宿便囤積體內，造成肥胖、內分泌失調，面部、腋下長痘瘡，甚或陰部也會長痘痘，讓人坐立難安。
她指出，便祕好發長者、於中高齡長輩、女性，但隨著現代飲食西化、外食族纖維攝取不足、水分攝取不足、少運動、生活壓力大，有便秘困擾的年輕人也越來越多。
賴香君說明，楊姓粉領族為實熱型便祕，大便乾硬難解，口乾口臭，比較怕熱，平時蔬菜、白開水補充不夠，吃很多瀉藥、甚至浣腸才能排便，後經向她求診，透過中藥調理，加上飲食等配合，二個月後就不用軟便劑。
她指出，氣滯型便祕患者有便意但卻解不出大便，會因壓力而加重便秘，建議要壓力調適、養成定時排便習慣、不要邊上廁所邊滑手機。陰虛型患者大便乾如羊屎，熬夜者易發生，建議多喝水、改善睡眠品質、多吃木耳、黑棗、桑葚、蓮藕等養陰的食物。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言