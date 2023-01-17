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觀光缺工媒合專案續辦 勞部：有經驗房務員起薪應3.3萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
觀光旅宿業大喊缺工，勞動部與交通部觀光局合作的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」將再續辦3個月。此為情境示意圖。圖／Ingimage
觀光旅宿業大喊缺工，勞動部與交通部觀光局合作的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」將再續辦3個月。此為情境示意圖。圖／Ingimage

深受缺工所苦，不少星級旅館高層紛紛自曝親自「下海」鋪床。勞動部勞動力發展署與交通部觀光局去年啟動為期3個月的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」日前已屆滿，昨相關團體、部會開會盤點觀光旅宿業找人不易的主因，包括薪資偏低、未通知求職者面試或錄用結果、要求條件過高或不明確等3大問題，會中除決議再續辦3個月的專案媒合，也要求旅宿業若要求房務員、清潔員須具備外語、大專以上學歷、相關工作經驗等，應參照主計總處數據，給出3.3萬以上的月薪。

發展署昨邀觀光局、中華民國全國商業總會、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、中華民國觀光旅館商業同業公會、南台灣觀光產業聯盟等產業公協會團體開會檢討專案成效。發展署就服組組長陳世昌表示，媒合困難主要有3大問題，包括職缺薪資普遍偏低，觀光局彙蒐的2579個職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者占43.72%，超過一半以上職缺不符專案薪資標準；至於業者需才孔急的房務員職缺，採月薪且起薪達3萬元以上者更只有24.87%，薪資水準難以吸引求職人應徵。

再者，推介而未獲業者錄用的求職者中，有65.80%未接獲雇主面試/錄取/不錄取通知，求職人多不耐久候而另尋他職，約90%業者沒有向公立就服機構回覆未錄用原因，也連帶影響專案媒合服務成效。

此外，陳世昌指出，部分業者要求的職缺規格與工作能力，明顯跟提供的薪資待遇不合理，比如要求房務員要有相關工作經驗，卻只給初任人員的薪水，或者招聘櫃檯接待員，要求大學畢業、精通英日文、具備相關工作經驗及配合輪班等高用人標準，但起薪僅有2萬8千元。

陳世昌說，專案媒合服務將續辦3個月，這次聚焦最缺工的旅宿業房務員及清潔人員，除維持原有專案職缺起薪（北北基桃竹地區應達3萬元以上、中南東部不低於2萬8千元）招募初任人員，也建議如房務員、清潔員職缺額外要求外語能力、學歷、相關證照或工作經驗等條件時，應參考主計總處住宿餐飲業平均經常性薪資約每月3.3萬元以上給薪。

同時，發展署也應求業者應在求職者投遞履歷後7日內通知面試，面試後7日內通知錄取或不錄取。業者如未錄用求職者，應向公立就服機構回復未錄用原因，公立就服機構如有未依業者徵才條件推介求職者，業者可透過專線反映，發展署將督導改善。

發展署補充，續辦觀光產業缺工專案媒合服務，將由觀光局彙蒐缺工業者職缺清冊，並於今年3月底前分批提供發展署進行媒合服務，每個月將召開專案進度檢視會議追蹤績效，並視需要滾動檢討修正推動作法。

求職 薪資

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