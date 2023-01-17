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獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

國內養豬場、毛豬在養量雙創新低 豬場首度跌破6000場

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。圖／豬農提供
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。圖／豬農提供

飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。根據農委會最新出爐的養豬頭數調查統計顯示，2022年11月底，國內養豬場為5991場再創新低，也是首度跌破6000場，比上一次調查2021年5月份統計6133場、減少2%；也比前一年同期、2021年11月調查的6308場、減少5%；總計過去10年來，養豬場數大減37%。

養豬頭數調查每年做兩次，分別為5月和11月，調查養豬樣態及數量，掌握產業資訊；而根據最新2022年11月的調查統計，毛豬在養頭數531.6萬頭，比上一次5月份調查537.5萬頭減少1%，也比前一個年度同期11月的547.2萬頭，減少3%；產業推估，越養越少與成本高漲有密切關聯。

業界認為，主要因為受到俄烏戰爭、疫情影響，原物料大漲，飼料價格高昂，加上這幾年，養豬環保成本高， 衝擊豬農的飼養意願，加上疫病叢生，整體的養豬環境越顯艱困。

農委會畜牧處家畜生產科科長李宜謙表示，養豬場大減，主要是因為199頭以下的小型廚餘養豬場退場，場數才減少這麼多，但雖然養豬場變少了，但平均的飼養頭數卻增加，2021年11月調查，平均養豬場的飼養頭數為886頭，但2022年11月調查906頭，平均飼養規模增加，顯示養豬產業趨勢越來越規模化、大型化，這是產業發展的必然現象。

李宜謙表示，環保設施成本增加也有關係，由於養豬產業有百億基金改善豬舍，好多養豬場正在改建，改建過程中也會少養，所以在養頭數也減少，但並不影響供應；至於進口豬肉這幾年數量變化不大，因為疫情、運輸等等因素，且國產與進口豬肉消費有區隔；等豬舍改建好了，我國毛豬恢復生產，也可因應疫情解封後的消費提升。

根據調查，雲林仍是全台養豬最大縣，毛豬在養頭數155.4萬頭，全台之冠；第二則是屏東縣，在養頭數115.1萬頭；第三名是彰化縣73.6萬頭；但屏東境內的養豬場有1394場，多於雲林1197場，雲林養豬規模化、企業化態勢明顯。

養豬場 疫情 雲林

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