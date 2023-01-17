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Google地圖全球熱點 松山文創、中正紀念堂上榜

中央社／ 台北17日電

Google地圖2022年全球10大熱搜文化景點排行榜今天出爐，台灣的松山文創園區與中正紀念堂上榜。根據Google航班的搜尋排行，台灣網友今年春節期間最想去的海外觀光地點是日本東京。

Google發布新聞稿指出，觀察去年農曆新年期間Google地圖在台灣的使用情形，民眾互動最多和規劃路線最頻繁的地點是高鐵台中站、最熱門廟宇為南投竹山紫南宮，最想要在地圖上尋找的餐飲是早餐。

Google地圖統計2022年全球熱搜文化景點，前10名依序為英國白金漢宮、英國大笨鐘、埃及古夫金字塔、巴西基督像、比利時布魯塞爾王宮、台灣中正紀念堂、台灣松山文創園區、法國羅浮宮金字塔、法國理想宮、韓國景福宮。

根據Google航班的搜尋排行，台灣使用者今年春節期間最有興趣前往的國家是日本，地點以東京居冠，前10名上榜的其他日本城市還有大阪、札幌市和沖繩；其他國家入榜地點包括韓國首爾、泰國曼谷、越南胡志明市與河內、馬來西亞吉隆坡與新加坡。

Google觀察，春節期間飲食店家的搜尋熱度也有變化。2022年最多人在Google地圖上尋找的飲食供應地點為咖啡廳，但在春節期間降至第3，早餐取而代之成為地圖上最熱搜的飲食地點。另外，春節期間熱搜飲食地點排名第2的是火鍋，第4與第5名分別為素食、早午餐。

走訪廟宇已成為許多台灣人的春節行程之一，2022年春節期間在Google地圖上最多人尋找路線、熱度最高的廟宇，是主神為土地公的南投竹山紫南宮；排名前10大的廟宇還有供奉媽祖的白沙屯拱天宮和鹿港天后宮，以及各地供奉關聖帝君、觀世音等不同的宮廟，呈現台灣多元的民俗信仰。

Google表示，在去年春節期間，台灣人在Google地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站，反映出春節期間交通轉運的重要性。除了桃園機場因春節出入境繁忙登上第5名，其餘入榜地點大多為購物中心或節慶市集，也凸顯春節期間台灣民眾積極尋找地方添購新物及綜合休閒活動的好去處。

春節 Google 日本

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