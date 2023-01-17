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環境日益艱困 豬農：疫病多、飼料貴、售價難反映成本

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據農委會統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。本報資料照片
根據農委會統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。本報資料照片

國內養豬場數、在養量雙創新低；根據農委會最新出爐的養豬頭數調查統計顯示，2022年11月底，國內養豬場為5991場，首度跌破6000場，在養頭數531.6萬頭，也是歷年來最少。

根據中央畜產會統計，1月16日毛豬每公斤平均批發價格83.65元，但經過產業團體的精算毛豬飼養成本每公斤都超過80元，雖然年前零售市場都出現節慶行情，消費者採買高價，但豬農仍在苦撐。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，人事成本、相關費用居高不下，原物料價格高漲，以及畜牧業嚴重缺工都有關，此外，消費者購買取決於銷售價格，終端售價，無法反應養豬戶高漲的飼養成本；毛豬的疫病複雜化，小豬下痢(PED)、豬生殖與呼吸道綜合症(PRRS)等等，豬農飼養環境日益艱困。

張佑誠表示，肉品替代性大，沒有一定要吃甚麼，加上價格攀升，消費者不埋單才是重要原因；走一圈後，還是要回歸豬農自己養豬的育成率；現階段飼料以及各種營養添加物的價格高漲，如果豬農自己不想買高價的原物料把豬養好，為何指望消費者買高價豬肉？豬養的越好、育成率越高才是正辦。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，根據防檢局年度資料統計，去年豬隻屠宰數量比前年少了19萬頭，而中大豬每周化製數量屢屢高於近3年平均值，主因是高致病性的PRRS、NADC-30 PRRS、PED疫情不斷。

洪建鈞說，進口豬肉的衝擊也是重點，以去年進口量第一名西班牙冷凍豬肉爲例，雖然每公斤進口成本高於國產豬肉，但國人難以分辨，並非西班牙進口的豬肉，就是伊比利豬，但現在市面上，只要標榜伊比利豬，就是熱銷產品，成為市場的奇怪現象。

他表示，去年活畜禽及肉類、畜禽雜碎進口量為50萬公噸，前年為42萬多噸，原物料上漲不敷成本，使得國內豬雞鴨鵝飼養場數逐年遞減。

養豬場 西班牙

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