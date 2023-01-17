臺大「巧克力、茶葉」專業鑑定人員培訓班 讓你能吃更懂吃

圖／臺大進修推廣學院

下午三點一刻午茶時間，香濃的巧克力，配上一口好茶，美妙的滋味，值得再三品味！因疫情闊別近兩年，臺大進修推廣學院再度開辦「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」與「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」，讓你不僅愛吃、能吃、更懂吃。課程由名師臺大農藝系王裕文老師親自講授，讓學員瞭解巧克力與茶葉的官能鑑定原理與技術。112年春季課程招生中，提早報名享優惠，歡迎至【臺大推廣教育網】查詢或致電(02)2362-0502洽詢。

「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」於112年3月14日起，每周二晚間上課，112年2月15日前繳費，享早鳥優惠價。課程將從可可與巧克力的歷史開始到精品巧克力的發仞與定義，再教導如何進行巧克力的品質分辨與解析，課程中更有機會親自製作不同類型的巧克力，並透過課堂比較與品味各種成品處理的程序與各種成分之間細膩的變化。修畢課程後，可瞭解各項巧克力品質的鑑定指標與原理，並且具有製作與品味精品巧克力的技術與實力，對於精品巧克力的領域可以有更深入的了解與發揮。無論是對於巧克力品評鑑賞有興趣、想深入了解巧克力製成與藝術創作的品味人士，或是打算建立巧克力事業或品牌的產業菁英都能有所收穫。

「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」於112年4月12日起，每週三晚間上課，112年3月15日前繳費者，享早鳥優惠價。課程中透過提供多樣化具有代表性的茶葉實物樣品，由乾茶外觀、氣味、形狀，茶湯顏色、香氣、滋味，乃至葉底的顏色外觀，逐一檢視，讓學員親身觀察、品嚐體驗，再透過分組討論的過程，互相激勵啟發。究竟什麼樣的茶才是好茶？貴的茶就一定好喝嗎？課程上所使用的茶葉樣品蓋蒐羅自全球各地，在十週的課程進行中，共計將使用60種茶樣，以探索茶葉的世界，由廣入深，由博而精，讓原本走馬看花迷失於茶葉多樣面貌的大眾，按圖索驥，探索一個美妙的感官旅程，讓您品茶品得更有門道。

臺大進修推廣學院開辦的「巧克力」與「茶葉」官能專業鑑定人員培訓班有別於坊間單純的體驗課程，而是深入了解其中的文化與技術；學員不僅能實作，更能進行全方位的品鑑，歡迎想要在視覺味覺世界探索的愛好者，不只成為專業的品評鑑賞達人，更有機會變身產業菁英中的職人！

「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」https://bit.ly/3QECZSg

「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」https://bit.ly/3iAzhfX

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