屏東佳樂水風景區停擺近1年 春節重啟營運只要銅板價

以「奇岩怪石」著稱、由前總統蔣經國命名的屏東滿州鄉公所公共造產佳樂水風景區，因建設遲滯逐漸沒落，加上經營不善又上疫情，鄉公所不堪虧損於去年3月底停止營運；新任滿州鄉長古榮福兌現競選時重啟營運政見，向鄉代會提案恢復營運獲同意，定農曆春節年初一開放，連假門票享半價50元優惠，停車費也半價，港口吊橋考量安全暫不開放。

以鬼斧神工礁岩海岸地形、海天一色美景聞名的佳樂水風景區，47年開園，早年是紅極一時的「台灣風景區一哥」，曾締造鄉立公共造產的「金雞母」傳奇；1989年曾創下年入園80萬人次紀錄，之後開始下滑，政府開放陸客來台觀光後一度回升至20萬上下，但陸客禁令後加上疫情和近百員工薪資開銷，已經連5年虧損，去年3月底結束營運，因大門未關，成為遊客任意進出免費景點。

滿州鄉長古榮福說，選舉時就承諾鄉民重啟佳樂水營運，在鄉代會表決支持下，昨天通過恢復營運提案，至於周邊同日封閉的公共造產漁村公園港口吊橋，因需重新檢修安全設施後再恢復營運，短期內不會開放；佳樂水在農曆春節期間享半價優惠，之後恢復百元的票價。

他說，佳樂水風景區大門停止營運期間因無人員管制進出，吸引不少民眾前往，重新營運前強化環境整理，考慮讓鄉親設短期攤位迎客，取消過去的遊園車服務，未來導入節能減碳的電動自行車，長程計畫是爭取經費興建飯店，提供優質的餐飲、住宿服務。 屏東縣滿州鄉佳樂水風景區去年3月底歇業後，將於農曆春節起恢復營運，取消過去的遊園車服務。記者潘欣中／攝影 屏東縣滿州鄉佳樂水風景區去年3月底歇業後，將於農曆春節起恢復營運，周邊同日封閉的公共造產漁村公園港口吊橋，因需重新檢修安全設施後再恢復營運。 記者潘欣中／攝影

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