新北第一櫻開花！櫻花季坪林首綻放
新北市坪林區因地勢較高、氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開，其中大林里總有一株櫻花搶先綻放，為新北賞櫻揭開序幕，位於坪林區法務部矯正署新店戒治所門前山櫻花，已連續多年率先綻放，目前全株已有5成左右的櫻花陸續綻放。
新北市境內種植的櫻花種類豐富，除新北市市樹台灣山櫻，也包含河津櫻、富士櫻和吉野櫻等多種櫻花，從1月中旬一直延續到3月下旬接連綻放，每年總是吸引大量遊客前來賞櫻。
其中位於坪林區的法務部矯正署新店戒治所門口的山櫻花，已連續多年皆率先綻放，具有指標性意義，從12月起觀察到的花苞，到目前全株已有5成左右的櫻花陸續綻放。若想欣賞新北第一櫻的櫻姿，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，就能夠發現櫻花的身影，預估於1月中下旬就可能全株盛開。
新北市景觀處提醒賞櫻民眾，若不想外出人擠人，可以在Facebook搜尋「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況。
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