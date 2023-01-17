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年節將至畜產、花卉微幅上漲 多數農作物價格持平

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
春節將至，台南市長黃偉哲今天到台南市綜合農產品批發市場了解青果、蔬菜、禽肉類及花卉供貨情形。圖／台南市政府提供
春節將至，台南市長黃偉哲今天到台南市綜合農產品批發市場了解青果、蔬菜、禽肉類及花卉供貨情形。圖／台南市政府提供

農曆春節將至，去年底因氣溫驟降導致各類蔬菜生長延緩，今年初回暖，各類農產品供應量充足，台南市長黃偉哲今前往位在安南區的台南市綜合農產品批發市場視察，了解供貨情況，他指出，大宗農作物價格持平，部分價格微幅上揚，屬合理波動範圍，花卉則因年節應景有上漲，但仍有許多平價花卉，民眾可多作選擇。

南市農業局長李建裕表示，今年年初氣候回穩，各類農產品供應量充足，依農委會10日公布，全台蔬菜包括甘藍、結球白菜、花椰菜、大芥菜、蘿蔔，以及水果包含棗子、椪柑、桶柑、蓮霧、茂谷柑等，交易均價分別為每公斤35.2元及每公斤66.6元；漁產方面，市場交易均價每公斤115.15元，對比去年年節前2周交易均價下跌約1成。

畜產方面，毛豬目前市場交易均價每公斤85.3元，對比去年年節前2周均價略增1成；花卉方面雖然整體產量持續增加，但年節應景用的花卉就上漲一些，但仍有許多相對平價的在地花卉可供選擇。

黃偉哲說，去年12月中旬氣溫驟降，各類蔬菜如甘藍、花菜類、短期葉菜類等生長延緩；隨著年初氣溫回暖，蔬菜生產恢復正常，1月起各項大宗農作物收成穩定、供應量充足，價格也持平，預期春節前農產品供應量可滿足市場需求，農漁畜產隨著市場需求量增加，價格微幅波動都在可接受範圍內。

黃偉哲建議，民眾在趕辦年貨、採買蔬果魚肉時，除了年節應景的高價農漁產品之外，也可考慮在地生產、平價的農漁產品，例如花卉中的火鶴、漁產的台灣鯛等，這些都是台南在地養殖生產、品質優良的農漁產品。

均價 台南市長 黃偉哲

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