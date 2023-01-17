中華快遞年前罷工 王國材緩頰：交通部會支持績效獎金

中華快遞企業工會不滿公司未履行承諾發放績效獎金，加薪制度也跳票，昨天赴行政院抗議，更揚言年前罷工，恐衝擊上千家銀行。交通部長王國材今出席新春記者會受訪表示，中華快遞董事會月底就會針對績效獎金討論，會請公司跟工會溝通，雖然會發晚一點，但交通部會支持他們的績效獎金。

王國材指出，中華快遞先前有到交通部陳情，有談到很多低薪，當時薪水已經加了，這次主要談的是績效獎金，中華快遞董事會月底會討論，工會的想法是趕快發、現在就發，但公司治理不是部長說發就發，還是要經過董事會。

他表示，會請母公司中華郵政公司董事長、總經理跟工會、員工溝通，還是要尊重董事會權責，雖然會晚一點，但交通部會支持他們的績效獎金。

中華快遞工會去年7月進行罷工抗議時，與公司進行協商達成共識，但工會認為，公司事後未履行承諾，在整年度賺錢的情況下，未按照前2年標準2.5個月到3個月發放績效獎金，僅先發1個月，當時承諾建立的加薪制度至今也未與工會討論，此次提出3大訴求包括加發1.5個月獎金、每年加薪800元、解決同工不同酬狀況，上周更通過罷工投票，揚言進行突襲式罷工，時間不排除在春節前。

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